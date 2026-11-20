Un vídeo en que se muestra a una mujer marroquí, hablando en árabe y ataviada con una chaqueta roja, ante una pared con pancartas con símbolos socialistas y otras relacionadas con la agrupación socialista de Patraix, en Valencia, enseña a los marroquíes residentes en España cómo deben votar el próximo día 29 de este mes de noviembre en las elecciones generales. Y se les indica, además, de qué modo deben hacerlo para votar al PSOE.

El citado vídeo se ha hecho viral a través de varias cuentas de las redes sociales días después de que la cabeza de lista de los socialistas en esta misma provincia, la ex delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, fuese hasta Casa Marruecos, en Quart, también en Valencia, para pedir el voto para Sánchez. Y solo horas más tarde de que el candidato socialista saliese claramente derrotado del debate cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La difusión de este vídeo se produce también tres meses y medio después de la invasión de Ceuta por parte de miles de ciudadanos procedentes de Marruecos.

Según sostiene el activista político, periodista y analista político saharaui, Taleb Alisalem, en su cuenta de X, la mujer que aparece en el vídeo es una activista y abogada marroquí, también residente en Valencia, a la que vincula con el consulado de Marruecos. Y en el vídeo, que Alisalem asegura que se ha difundido a través de grupos de WhatsApp y páginas de la comunidad marroquí, da instrucciones sobre cómo votar al PSOE. «Una injerencia extranjera en pleno proceso electoral español», concluye.

La mujer dirige especialmente el vídeo a los marroquíes que acaban de obtener la nacionalidad española. Luego, pide que se concentren específicamente en que la papeleta contenga la marca (logo) del PSOE. También pide a quienes ven el vídeo que, en el caso de la papeleta del Senado, deben concentrarse en el logo del PSOE y que, a diferencia de la papeleta del Congreso, en la del Senado, deben marcar los nombres.