No está aún en el saco. Ya lo dijo Borja Sémper al terminar el debate: «Nos quedan diez días, no hay nada ganado». Feijóo tampoco se dejó llevar por la euforia en sus palabras en Génova: «Esto no ha acabado aquí». «Es como cuando juegas la Champions y tienes un excelente resultado. No sé si fueron 5-1, 4-0… No lo sé, pero es verdad que los tres puntos nos los hemos llevado. Queda el partido de vuelta: el 29-N. Ahí no se puede fallar», añadió.

En efecto, por favor, que no se confíen como en el 2023. Pero si el líder del PP llega finalmente a La Moncloa, es porque ayer dio un paso de gigante. Y que conste que no soy feijoísta. Aún queda el debate del jueves. Sánchez irá a por todas, como los animales heridos. Puro instinto de supervivencia.

La derrota la ha admitido, no obstante, hasta Rufián. «Si Feijóo te come así en un debate, es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos», ha escrito en X. Por una vez ha sido sincero. Como con el pleno de Ceuta, cuando el presidente del Gobierno insistía en exculpar a Rabat. De golpe y porrazo les preguntó a la bancada socialista: «¿No han visto los vídeos?».

En alusión a aquellas imágenes que se hicieron virales en las redes. De policías marroquíes regulando el tráfico. Ni siquiera ponían multas a los camiones que, en la caja, llevaban a un montón de invasores. Los medios más afines a Pedro Sánchez también intentaban darse ánimos. En El País ya debió joderles tener que titular por Feijóo. Vicente Gil, en su programa, destacó que habían cambiado tres veces de titular.

Debieron llamarles de La Moncloa o de Ferraz. Mientras que en La Vanguardia alegaban que se había «contenido» y que había evitado «mostrar colmillo». Como si fuera el rey león. Insistían en que se había defendido «con

contención». Como si en un cara a cara en el que te juegas el poder pensaras en eso.

Las caras del candidato socialista lo decían todo. También los titubeos, los ehhhs. En algún momento miró a la moderadora, como pidiendo auxilio. Es lo que hacen los acusados durante una vista oral cuando el fiscal o la otra parte les plantea una pregunta difícil. Debió pensar que estaba en La Séptima o en TVE. Por momentos parecía a Broncano en aquella entrevista con Abascal.

Algo impropio de él. Lo cierto es que Feijóo no perdonó desde el minuto uno. Salió en tromba. Iba preparado. Con datos. Exhibió un montón de cifras. Y hasta hizo preguntas. Ahora lo importante es no cometer errores. En política, diez días son una eternidad. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo rompió el marco mental que siempre le tienden los socialistas.

Esquivó todas las trampas: las pensiones, los gastos en Defensa, los pactos con Vox. Yo no soy aficionado al boxeo, aunque me recordó aquellas películas en blanco y negro en las que uno de los contendientes arrincona al rival en un rincón y no para de darle golpes. En el sentido verbal del término. Menudo combate.