La Navidad de 2026 ya tiene sus primeros protagonistas. Ferrero Rocher ha anunciado los 17 pueblos que continúan en la carrera por conseguir la espectacular iluminación navideña con la que cada año transforma una localidad española. Después de una primera fase en la que participaron 34 municipios, la competición entra ahora en su momento decisivo. Los vecinos y usuarios de toda España podrán votar para elegir a los cinco semifinalistas que seguirán luchando por convertirse en el pueblo más brillante de estas fiestas.

La lista de los 17 pueblos seleccionados

La iniciativa ‘Juntos Brillamos Más’ celebra este año su decimotercera edición y lo hace con una convocatoria histórica. Por primera vez, dos localidades de cada comunidad autónoma comenzaron a enfrentarse en una votación popular para conseguir representar a su territorio. Tras cerrarse esta primera ronda el 8 de noviembre, estos son los 17 municipios que han conseguido clasificarse:

Andalucía: Cazorla (Jaén).

Aragón: Albarracín (Teruel).

Asturias: Llanes.

⁠Cantabria: Potes.

⁠ ⁠Castilla-La Mancha: Almagro (Ciudad Real).

Castilla y León: Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Cataluña: Montblanc (Tarragona).

⁠Comunidad de Madrid: Los Molinos.

Comunidad Valenciana: Bocairent (Valencia).

Extremadura: Olivenza (Badajoz).

Galicia: Betanzos (A Coruña).

⁠Islas Baleares: Muro (Mallorca).

⁠Islas Canarias: Villa de Mazo (La Palma).

La Rioja: Alfaro.

⁠Navarra: Estella-Lizarra.

⁠País Vasco: Urduña/Orduña (Bizkaia).

Región de Murcia: Cehegín.

Cuándo se conocerá al ganador

La segunda fase comenzó el 9 de noviembre y permitirá elegir a los cinco municipios que pasarán a semifinales. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre, fecha en la que se anunciarán las localidades clasificadas. Posteriormente, el 7 de diciembre se conocerán los dos pueblos finalistas que competirán por el reconocimiento.

La gran final llegará el 14 de diciembre, cuando Ferrero Rocher desvele qué localidad ha conseguido más apoyos. El municipio ganador recibirá una espectacular iluminación navideña que se encenderá el 16 de diciembre y que permanecerá en propiedad del pueblo para futuras Navidades.

Cómo votar por tu pueblo favorito

Cualquier persona puede participar en esta iniciativa a través de la página web oficial de Ferrero Rocher. Basta con acceder al apartado de votaciones, seleccionar el municipio favorito y registrar el voto correspondiente a esta fase. La marca busca así implicar a toda España en una competición que pretende dar visibilidad al patrimonio, las tradiciones y el atractivo turístico de los pequeños municipios.

La localidad que consiga imponerse no sólo tendrá una Navidad especial, sino que también disfrutará de una importante oportunidad para atraer visitantes y mostrar sus rincones más emblemáticos.