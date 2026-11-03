El rojo y el verde están bien pero los interioristas expertos coinciden: el color protagonista de la Navidad 2026 es más elegante y moderno

La Navidad de 2026 se presenta con un aire renovado en cuanto a la decoración del hogar se refiere. Los tradicionales rojo y verde están cediendo terreno en las puertas principales a tonos más recatados y modernos. El beige cálido apunta a ser el preferido por la mayoría, ya sea en cualquiera de sus variantes: crema, arena y lino.

La puerta de entrada, que constituye la primera referencia y la carta de presentación de la vivienda, se convierte también en un elemento estético navideño al que poner el ojo. Este año, los colores neutros y suaves sustituirán a los colores fuertes, al aportar calidez y sofisticación sin perder la magia de la Navidad.

Por qué el beige va a ser el color de esta Navidad

La elección del beige no es casual. Este tono sobrio brinda luminosidad y combina a la perfección con detalles festivos más finos, como lazos claros o guirnaldas naturales. Asimismo, favorece la suma de matices metálicos, como el dorado, cobre o bronce, que ganan enteros para decorar las casas este año.

Los expertos decoradores concuerdan en que la tendencia apunta hacia una búsqueda de celebraciones más naturales y tranquilas, en armonía con estilos como un estilo orgánico o minimalismo cálido. El beige ofrece un gran resultado tanto en las casas más actuales como en las tradicionales, muy alineado con las fachadas españolas, por lo general, al crear una bienvenida más templada y con sentido, óptima para las grandes urbes.

Cómo decorar la puerta acorde a la nueva moda

Para conseguir un estilo navideño a la moda, los diseñadores sugieren pintar la puerta de beige o, para no dar lugar a problemas vecinales, colocar vinilos removibles de dicho color. Las coronas de ramas secas, pino con lazos o eucaliptos son las más recomendadas, junto con luces cálidas por contraposición a las blancas o multicolor. La guinda del pastel aparece con textiles naturales, como el lino, en adornos o felpudos, consolidando la idea de una Navidad más sencilla y equilibrada.