Alejandro Sanz y su finca de 32 hectáreas en Extremadura con 7 suites: una propiedad que ayuda a conservar el paisaje de La Vera

La relación entre el mundo rural y la conservación de la naturaleza no siempre comienza con un gran proyecto medioambiental. En ocasiones, basta con cuidar una propiedad y mantener vivo el entorno que la rodea. Eso es lo que convierte a El Sueño de los Parrales, la finca de Alejandro Sanz en Jarandilla de la Vera (Cáceres) , en un ejemplo interesante de cómo una vivienda privada puede formar parte de un paisaje de gran valor natural.

El cantante adquirió esta propiedad extremeña a mediados de los años 2000. Con una superficie aproximada de 32 hectáreas , la finca reúne una vivienda rodeada de árboles, zonas boscosas y espacios destinados al cultivo. Más allá de su tamaño y sus instalaciones, su principal atractivo reside en el entorno rural en el que se encuentra: una comarca conocida por su riqueza vegetal, sus terrenos agrícolas y sus paisajes característicos .

Una finca para descansar y disfrutar de la naturaleza

El Sueño de los Parrales ha sido uno de los lugares elegidos por Alejandro Sanz para alejarse de la actividad musical y disfrutar de momentos de tranquilidad. La casa cuenta, según las descripciones publicadas, con dos plantas, siete habitaciones con baño propio y espacios independientes para invitados .

Además de su uso privado, la propiedad ha acogido acontecimientos familiares y actividades relacionadas con la carrera del artista. En 2017, por ejemplo, el programa MasterChef Celebrity organizó allí una prueba gastronómica durante los ensayos de uno de sus conciertos.

Aunque no consta que la finca se adquiriera con un objetivo específico de conservación ambiental, mantener sus cultivos, árboles y terrenos supone una responsabilidad que va más allá del cuidado de la vivienda . En zonas rurales como La Vera, la manera de gestionar el suelo y la vegetación influye en la conservación del paisaje y en la prevención de incendios.

La prevención de incendios, un desafío para La Vera

La protección de estos espacios resulta especialmente importante en Extremadura, donde la combinación de vegetación, altas temperaturas y periodos de sequía puede favorecer la propagación del fuego .

En este contexto, el proyecto Mosaico La Vera , impulsado por la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura en octubre de 2025, busca mejorar la prevención de incendios en veinte municipios, entre ellos Jarandilla de la Vera . La iniciativa cuenta con un presupuesto de 309.217 euros y contempla actuaciones hasta agosto de 2028.

Su planteamiento consiste en promover un paisaje agroforestal más resistente al fuego mediante una gestión adecuada de la vegetación, los pastos y los aprovechamientos forestales. También pretende identificar las zonas de mayor riesgo y asesorar a los propietarios para facilitar las medidas preventivas.

Cuidar el terreno también es conservar el futuro

Las fincas situadas cerca de bosques requieren atención constante. Mantener los accesos despejados, retirar restos vegetales acumulados y controlar la vegetación próxima a las construcciones son algunas de las tareas que pueden contribuir a reducir riesgos. Estas labores implican tiempo y dinero, aunque no se conocen públicamente los costes de mantenimiento de la propiedad de Alejandro Sanz.

El caso de El Sueño de los Parrales recuerda que conservar el medio rural no depende únicamente de grandes iniciativas públicas . También intervienen agricultores, ganaderos y propietarios particulares, cuyas decisiones influyen en el estado de los campos y los montes.