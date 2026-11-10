Ferrero Rocher busca el pueblo más bonito de España para iluminarlo esta Navidad: estos son los 17 candidatos

Pasado el mes de octubre, el ambiente comienza a oler a castañas y mazapán, a armonizarse con villancicos y a iluminarse con miles de luces. En efecto, ha comenzado la previa a las Navidades. Lo mejor de todo es ver cómo poco a poco los diferentes puntos de nuestra geografía se preparan para acoger las fiestas. De hecho, sólo hace falta asomarse a las calles para ver cómo lentamente los primeros adornos van tomando forma. Por hacer nuestro ranking, la verdad es que donde mejor se viven estas fiestas es en los pueblos. Y cada año, la firma Ferrero Rocher elige uno para ceder su iluminación.

Esta selección de 17 pueblos (uno por cada comunidad autónoma) avanza un paso más en la elección final del camino hasta conocer cuál será el pueblo Ferrero de este año. La próxima fase, que conoceremos el próximo 30 de noviembre, anunciará los siguientes cinco finalistas; habrá que esperar al 7 de diciembre para conocer a los dos que se disputarán la recta final. Y, finalmente, será el 14 de diciembre cuando podamos conocer el pueblo ganador, que recibirá la iluminación navideña de Ferrero Rocher. Todavía falta para estas fechas, pero lo que sí podemos hacer es ir adelantando cuáles son los diecisiete pueblos que van a formar parte de este listado.

Pueblos elegidos por comunidad autónoma

Andalucía: Cazorla

De blanca silueta y asentado en la falda de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Cazorla es uno de esos pueblos que dibujan el arquetipo andaluz. Un destino donde patrimonio y entorno conviven en su fachada arábigo-andaluza. Su casco histórico es Bien de Interés Cultural y su entorno forma parte del paraje del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, el segundo de Europa y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

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Aragón: Albarracín

En la provincia de Teruel se encuentra el pueblo seleccionado de la comunidad aragonesa. Albarracín es conocida y fácilmente distinguible por su perfil medieval y las fachadas rojizas que adornan el entramado urbano de sus calles. En ellas, sus casas parecen desafiar a la gravedad, como ocurre en una de sus visitas obligatorias: la Casa de la Julianeta, que desafía la gravedad. Fue declarado Monumento Nacional en 1961.

Asturias: Llanes

Para quienes acceden a territorio asturiano por la costa oriental, Llanes es una de las primeras impresiones que les sorprenden. Los cubos de la memoria (obra de Agustín Ibarrol), descansando sobre el espigón del puerto, las casas tradicionales descendiendo la pendiente hasta terminar en el mar; su muralla o sus playas forman parte de su encanto. Por no hablar de su gastronomía, donde el cachopo y las fabes monopolizan la oferta de este lugar.

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Cantabria: Potes

Dejando atrás la costa de Cantabria, en pleno macizo montañoso de los Picos de Europa se encuentra Potes. Es uno de esos pueblos de piedra, encalados en la complicación del terreno, que despiertan en uno el interés por los pueblos de interior de esta comunidad autónoma. Sobre su casco antiguo emergen calles empresarias y casonas montañesas, pero lo que realmente desata el encanto de este lugar son sus puentes que cruzan el río, motivo por el que este rincón adquirió el sobrenombre de la villa de los puentes.

Castilla-La Mancha: Almagro

Para la elección de Castilla-La Mancha hay que desplazarse a Ciudad Real. Cruzar entonces las puertas de Almagro equivale a realizar un viaje al pasado. Este rincón castellano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972 por ser mundialmente conocido gracias a su arquitectura y al teatro. Este reconocimiento no es en vano, ya que en su entramado urbano, bien sea partiendo de su Plaza Mayor o recorriendo sus calles secundarias, aparecen edificios emblemáticos que explican el pasado de la ciudad. Entre ellos, su conocido Corral de Comedias de Almagro, el único teatro del siglo XVII que se conserva intacto en su estado original en toda España.

Castilla y León: Ciudad Rodrigo

De origen medieval, Ciudad Rodrigo es una de esas joyas pétreas que descansan en el territorio de Castilla y León. Se encuentra en la provincia de Salamanca y de este lugar destacan su muralla, la Catedral de Santa María, iniciada en el siglo XII, y el Castillo de Enrique II de Trastámara. Y de hablar de su gente y de sus costumbres, entonces no puede pasarse por alto el Carnaval del Toro, uno de los carnavales más antiguos de España, uno de los carnavales más antiguos de España.

Cataluña: Montblanc

Elegir entre uno de los tantos pueblos que hay en Cataluña y que se extienden entre mar y montaña no es sencillo. Frente a Montblanc, situado en Tarragona, encontramos el origen de una de las leyendas más importantes en la comunidad autónoma y es que, según recoge el ideario popular, fue aquí donde se inició la andadura de Sant Jordi (San Jorge). Hoy, lo que ostenta es el título de Villa Ducal, concedido en 1387, por no hablar de que su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural/Conjunto Histórico-Artístico.

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Comunidad de Madrid: Los Molinos

Situado en el noroeste de la Comunidad de Madrid, en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, se encuentra el pueblo de Los Molinos. Su nombre bien sirve para introducirnos en su historia, ya que se debe a los antiguos molinos harineros que aprovechaban el caudal de los ríos y arroyos de la zona. Hoy, es un enclave histórico situado en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, rodeado de grandes pinares y de sendas que son perfectas para los amantes del senderismo y la montaña.

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Comunidad valenciana: Bocairent

Coloquialmente conocido como El pueblo grabado en la roca, Bocairent es uno de esos rincones donde la perfecta simbiosis entre la naturaleza y la mano del hombre es la introducción perfecta del recorrido, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Donde la roca termina, se alzan imponentes edificios que hoy convergen entre su casco medieval. Y este es sólo el principio de su listado de grandes cosas que visitar. También se encuentran sus covetes dels moros, el nevero, la plaza de toros, el Monasterio Rupestre, las fuentes y los puentes…

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Extremadura: Olivenza

Junto a la frontera con Portugal, en la provincia de Badajoz, se encuentra el pueblo de Olivenza. Tal es la belleza medieval de este rincón extremeño, que fue declarado como parte de la red de los pueblos más bonitos de España, pese a no siempre haber pertenecido a nuestras fronteras. Fue parte de Portugal hasta 1801, cuando pasó a soberanía española tras la Guerra de las Naranjas y el Tratado de Badajoz, de ahí que su fachada urbana tenga tan presentes las influencias lusas arquitectónicas. Muestra de ello es su impresionante Torre del Homenaje y las portadas manuelinas y murallas abaluartadas que se despliegan por el conjunto.

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Galicia: Betanzos

A simple vista, Betanzos podría quedar para los gastrolovers como el lugar a que pertenecen las tortillas a las que da nombre y que tanta fama han ganado, o, incluso, como uno de tantos pueblos costeros de coloridas casas que se despliegan sobre el mar Cantábrico. Os adelantamos que pensar eso sería un error. Que sea considerado como la capital del gótico gallego el pueblo de Betanzos por revistas como National Geographic ya sirve de adelanto para ver qué es lo que este rincón de La Coruña nos depara. No debe pasarse por alto que este pueblo fue capital de una de las provincias del antiguo Reino de Galicia, por lo que la visita a este rincón lleva de forma casi obligatoria al Castro de Untia, el que se considera el núcleo original de este lugar.

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Islas Baleares: Muro

El finalista del conjunto balear es un pequeño pueblo situado en la isla de Mallorca. Se trata de Muro, un rincón que huye de la costa para dejar al viajero pistas sobre cómo es la versión más auténtica de esta popular isla. Por ello, entre sus casas y monumentos pueden observarse las tradicionales construcciones de piedra arenisca, conocida como marès, los molinos de viento y la tranquilidad que rebosa este rincón cuando aprendes a buscar lejos del litoral.

Islas Canarias: Villa de Mazo

Continuamos por las islas, esta vez para desplazarnos a Villa de Mazo, el pueblo ganador en el conjunto canario. Pertenece a La Palma y se trata de un lugar donde la artesanía cobra vida. Por ello, es mundialmente conocido por albergar grandes artesanos, especialmente en lo que se refiere a bordados, calados, cerámica y puros tradicionales. Además de por sus maestros, este rincón de la isla bonita también destaca por su celebración del Corpus Christi, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1985.

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La Rioja: Alfaro

En La Rioja Baja, donde la comunidad limita con Navarra y Aragón, se encuentra el encantador pueblo de Alfaro. Su extensión combina patrimonio natural con cultural y es que esta zona no hace más que descubrir gran parte de la riqueza histórica de esta región. En la plaza España se encuentra la Colegiata de San Miguel Arcángel, el motivo por el que cientos de viajeros se acercan a este lugar cada año. Se trata de su monumento principal, puesto que constituye el templo más grande de La Rioja y la única colegiata de España construida íntegramente en ladrillo.

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Navarra: Estella-Lizarra

Se fundó en 1090 por el rey Sancho Ramírez y durante gran parte de su historia ha sido conocida como la Toledo del Norte debido a su rico patrimonio monumental y su pasado medieval. De este descubrimos que esta ciudad emergió con fines comerciales por y para el Camino de Santiago. Además, su judería llegó a convertirse en la tercera más importante del norte, tras las de Tudela y Pamplona, y también merece una vista.

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País Vasco: Urduña/Orduña

Urduña en euskera, u Orduña en castellano, este pueblo de Bizkaia conforma uno de los recintos medievales más grandes de la comunidad autónoma. Por ello, fue declarado villa en 1229 y ciudad en 1467. Y, desde 1997, también cuenta con el título de Conjunto Histórico-Monumental. Entre sus muchos rincones con encanto, dos de los más especiales para poder ver esta huella histórica son Casco Medieval y Plaza de los Fueros, donde los arcos tradicionales y las casas de piedra configuran el recorrido.

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Región de Murcia: Cehegín

Cehegín no es un pueblo cualquiera para los murcianos: esta urbe medieval fue declarada la Primera Maravilla Rural de España en el años 2019. Uno de los rincones más emblemáticos lo dibujan los arcos que forman parte de su Plaza del Castillo que asoman al imponente mirador. Ahí, según la tradición, los nobles que habitaban este rincón tenían sus palcos para ver los espectáculos que acontecían en la plaza. La estela de este pasado nobiliario descansa entre los escudos que adornan las fachadas de sus edificios y que pueden visitarse con tan sólo un paseo por sus calles.