James Gunn planea crear una serie de una de las mejores novelas gráficas de la historia

Warner Bros. Discovery está en un momento financiero delicado con rumores de compra por parte de otros grandes estudios, pero por el momento y hasta que esas noticias se confirmen en un contrato firmado, la major sigue explorando la posibilidad de explotar sus propiedades intelectuales. Entre ellas por supuesto se encuentra la franquicia de Detective Cómics, la cual esta inmersa en un reinicio liderado por el productor ejecutivo, director y guionista, James Gunn. El creador comandó el estreno de Superman el pasado verano, no obstante su posición de responsable de la saga le lleva a ser el líder creativo de todo lo que está por llegar dentro del universo de superhéroes de la IP. Ahora, el estadounidense planea llevar de nuevo una de las mejores novelas gráficas de la historia al formato de una miniserie: V de Vendetta aterrizará en HBO Max.

Según las informaciones más recientes, Pete Jackson (Somewhere Boy y The Death of Bunny Munro) ejercería como guionista principal. Mientras que Gunn y su socio Peter Safran, ocuparían su ya habitual posición de productores ejecutivos. Por el momento ni HBO ni DC Studios se han pronunciado al respecto, pero teniendo en cuenta cómo el material de Alan Moore y David Lloyd funciona como una referencia inequívoca en el mundo de las novelas gráficas, parecía evidente que de alguna u otra forma, V de Vendetta iba a estar adaptada de nuevo tarde o temprano en el audiovisual.

Referencia en las novelas gráficas: ‘V de Vendetta’

En su origen, V de Vendetta comenzó como una tira de cómics publicadas por primera vez en 1982 dentro de la antología británica Warrior. Seis años después, DC se hizo cargo de la publicación.

La trama tiene lugar en una Gran Bretaña distópica, en un futuro cercano en el que el país está controlado por un partido fascista llamado Norsefire. Un estado represor en el que un anarquista llamado V, conocido por su gusto teatral y por portar una máscara de Guy Fawkes, planea derrocar al gobierno con la ayuda de Evey Hammond, una joven a la que una noche rescata del Dedo, la fuerza policial secreta del país.

La historia tuvo su primera y hasta el momento única adaptación en 2005, bajo la producción de las hermanas Wachowski y con el protagonismo estelar de una Natalie Portman que interpretó a Evey y un Hugo Weaving que utilizó su portentosa voz para encarnar a V. La cinta tuvo la aprobación general de crítica y público, aunque dejó desolados a todos los fans de las novelas gráficas, que una vez más vieron en esta versión de V de Vendetta una oportunidad perdida de ver un producto fiel al material original. El trabajo dirigido por James McTeigue convirtió la crítica política al gobierno de Margaret Thatcher en un filme común de acción, sin siquiera un tercio de la complejidad primigenia nacida en la mente del prolífico Moore, quien por otra parte nunca está de acuerdo con ninguna de las adaptaciones cinematográficas que hacen de su obra.

¿Cuándo podremos verla?

Variety fue la primera en informar en exclusiva del proyecto de serie de V de Vendetta, pero por el momento se desconoce una fecha de estreno oficial. Eso sí, tal y como reza una de sus frases más conocidas, lo suyo sería que el estreno se diese el 5 noviembre, fecha del calendario en la que Fawkes casi consigue volar el parlamento británico.