James Gunn revela a qué película de Marvel se parecerá ‘Supergirl’: «Es mucho más rockera»

Puede que el género de los superhéroes ya no esté de moda en la meca del cine. Pero dicha tipología narrativa es tan resistente como algunos de sus fornidos protagonistas. Porque aunque Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y Superman hayan manejado unos números discretos en la pasada cartelera estival, este muerto en realidad «está muy vivo», como bien rezaba aquella comedia juvenil un tanto infame de los 80. Marvel sigue en su erre que erre con un futuro del UCM y mientras Warner, sigue validando el reinicio de su cosmos de películas y series con el que la cinta protagonizada por David Corenswet dio el pistoletazo de salida fílmico al DCU (Detective Comics Universe). Sin embargo, estos universos estarán con Supergirl más cerca que nunca, dadas las últimas palabras del director y productor ejecutivo, James Gunn: la historia de Kara Zor-El tendrá un tono muy parecido a uno de los mejores largometrajes de Marvel.

Ese filme no es otro que la primera cinta que Gunn dirigió para el estudio de Disney, Guardianes de la galaxia. Porque sí, además de compartir género, Marvel y DC han tenido en nómina a un buen número de estrellas y mentes interpretativas compartidas. Pero Gunn es el ideólogo de todo lo que se está gestando alrededor del nuevo DCU y bajo su mandato, los guiones tienen que estar cerrados y tener su aprobación antes de iniciar los rodajes. La comparación con el equipo liderado por Star Lord ofrece una buena aproximación de lo que Supergirl: Woman of Tomorrow será. Una historia muy «rockera» y cruda, pues el origen de la protagonista no tiene nada que ver con la tierna acogida que Clark tuvo en la granja de los Kent.

James Gunn cuenta cómo será ‘Supergirl’

James Gunn no es el encargado de dirigir Supergirl y ni siquiera estará acreditado en el libreto de la misma. No obstante, su visión de lo que debe ser este conglomerado de personajes tiene su entusiasta aprobación.

Millie Alcock Reading Supergirl Woman Of Tomorrow! #SupergirlWomanOfTomorrow pic.twitter.com/ZGHplY8AsA — Soulz 💫 BND era (@Soulzx2_) March 31, 2025

Supergirl: Woman of Tomorrow está dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya) y está escrita por Oren Uziel (Infiltrados en la universidad) y la debutante, Ana Nogueira. Como ya pudimos comprobar por su cameo en Superman, Milly Alcock dará vida a esta heroína rebelde que no tendrá el corazón puro de su primo pequeño. El resto del elenco principal se complementa con Matthias Schoenaerts, David Krumholtz, Emily Beecham y un Jason Momoa que, tras dejar su papel de Aquaman, ahora interpretará al mercenario intergaláctico, Lobo.

Según cuentan desde THR, algunos ejecutivos del estudio ya han podido verla, recibiendo valoraciones positivas. Supergirl será una cinta tan rebelde como su protagonista y hablando con Rolling Stone, Gunn ha remarcado la comparación de esta cinta con lo que supuso la aparición de los Guardianes en un registro de películas de Marvel que hasta ese momento, no había variado demasiado su registro en las presentaciones de Iron Man y compañía.

«Supergirl es, en particular, una aventura espacial. Es como Guardianes. Estamos construyendo un mundo más largo, casi más grande, con todas estas piezas, que se unen y se entrecruzan a veces como una historia y a veces como si fuera un fragmento del mundo. Supergirl es una película mucho más rockera. Es más ruda. Es un personaje más duro. No es Superman en absoluto. Así que no es lo mismo. Superman es para todo el mundo», le contaba Gunn al medio norteamericano.

¿Cuándo se estrenará?

Por suerte, Supergirl es un proyecto realmente avanzado en el calendario del DCU. Su estreno está programado para el 26 de junio de 2026. De momento, ni siquiera tenemos imágenes oficiales. Aunque se espera que para finales de año, Warner Bros. lance el primer teaser.