‘Superman 2’ confirma su villano principal: es uno de los más letales y peligrosos de DC

Los suscriptores de HBO Max todavía se encuentran celebrando la llegada de la última versión cinematográfica del hombre de acero al catálogo de la plataforma. Pero como bien saben los fans del cine de superhéroes, el nuevo DCU (Detective Comics Universe) no se va a detener ahí, ya que James Gunn y Peter Safran han planeado todo un cosmos de nuevas películas y series de televisión. Ahora tras el éxito de la primera cinta y con la reciente confirmación de Superman 2, el propio Gunn ha revelado con una imagen el que será el principal villano de la secuela: Brainiac.

Titulada oficialmente como Superman: The Man of Tomorrow, la noticia del antagonista-como casi todas las que recibimos de la producción-llegó desde las redes sociales de Gunn. El cineasta subió una imagen confirmando que el guion de la continuación estaba terminado. Y en la portada de dicho libreto, se plasmaba una ilustración de perfil con un extraño cerebro. Rápidamente y confirmando los rumores que ya existían al respecto, los comentarios en Instagram y X coincidían en su mayoría afirmando que Superman 2 tendría como villano a Braniac, en una futura alianza entre el héroe de la capa roja interpretado por David Corenswet y el Lex Luthor de Nicholas Hoult. No obstante, todavía quedan muchas datos por revelar y seguramente, volvamos a tener noticias del mismo Gunn con la confirmación de los miembros del casting que se irán añadiendo poco a poco. De hecho, los acólitos del estudio ya hablan de varios favoritos para interpretar al personaje. Desde Giancarlo Esposito (Breaking Bad), hasta la vuelta de un Henry Cavill para enfrentarse al papel que perdió a manos de Corenswet y tras la cancelación del Snyderverse.

‘Superman 2’: ¿quién es el villano?

Su nombre hace referencia a la combinación de términos «cerebro» y maníaco», mostrando su inteligencia superior y su obsesión por el control. Pero cuando hablamos de Braniac, nos referimos a un personaje que va mucho más allá del típico malo de cómic. Creado por Otto Binder y Al Plastino, su primera aparición se remonta a 1958 y es al igual que Superman, un extraterrestre. Su raza es la de los coluanos, una especie reconocida por su inteligencia avanzada y su tecnología superior.

Su principal pasatiempo es el de coleccionar ciudades, encogiéndolas en miniatura, siendo por su ambición y locura una de las amenazas más serias de la futura Superman 2 y por ende, el villano más poderoso al que de momento se enfrentará el hombre de acero.

¿Cuándo se estrenará?

Conforme reveló Gunn, Superman: Man of Tomorrow llegará a las salas de cine el 9 de julio de 2027. Así que hasta el momento, para ir calmando las ansias de seguir explorando el DCU creador por el cineasta y el productor ejecutivo, Safran, los espectadores pueden acudir al catálogo de HBO Max y reproducir la primera entrega, ver las dos temporadas de El Pacificador o explorar la fantástica serie animada de Creature Commandos.

¿Qué películas veremos antes del DCU?

Safran y Gunn tienen preparado todo un universo de historias a futuro. Sin embargo, las más esperadas son Supergirl: Woman of Tomorrow (26 de junio de 2026) y la serie de Lanters, la cual debería llegar en algún momento del próximo año. Tras ellas, La cosa del pantano, Batman: The Brave and the Bold o The Authority todavía no poseen una fecha de estreno oficial.