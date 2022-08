Milly Alcock, así es la protagonista de ‘La Casa del dragón’ que interpreta a Rhaenyra Targaryen

Todavía recordamos papeles femeninos de Juego de Tronos como Daenerys, Arya o Sansa. La precuela de esta serie La Casa del Dragón que acaba de estrenar HBO Max también tiene sus heroínas que luchan contra su destino como la princesa Rhaenyra Targaryen, Alicia Hightower o la princesa Rhaenys Targaryen.

La princesa Rhaenyra Targaryen es la primogénita del rey Viserys y una gran jinete de dragones. El problema es que la decisión de su padre de que se convierta en sucesora, cuando las mujeres no podían acceder al trono, fue el detonante de la guerra en esta serie. Según la sinopsis oficial de HBO Max: “Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo… pero no nació hombre”.

Su papel en la serie La Casa del Dragón ha sido interpretado por dos actrices: Milly Alcock que interpreta el papel de la joven princesa y Emma D’Arcy de adulta.

¿Quién es Milly Alcock?

Esta actriz solo tiene 22 años y nació en la ciudad australiana de Sidney. Cuando con experiencia como actriz ya que con 14 años hizo un pequeño papel en la serie Wonderland. También interpretó a Isabella Barrett en la miniserie High Life (2017), Cindi Jackson en la serie de la cadena ABC1 Janet King (2017) y participado en anuncios de televisión para marcas como NBN, Cadbury, KFC y Woolworths.

Milly Alcock ha trabajado también en producciones como A Place to Call Home (2018), Fighting Season (2018), Pine Gap (2018), Les Norton (2019), The Gloaming (2020) y Reckoning (2020). También en interpretó a una adolescente fugitiva en la galardonada que hace autostop a lo largo de 2000 millas del desértico interior de Australia en Upright (2019–2022). Gracias a este papel comenzó el éxito de su carrera cinematográfica y ganó el premio Casting Guild of Australia en la categoría de Estrellas en ascenso de 2018.

Un buen currículum para su edad

Con este brillante currículum, la actriz fue elegida para interpretar el papel de la princesa joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón que acaba de estrenar HBO Max. Además, Milly Alcock comenzó en marzo de 2022 Queensland el rodaje de la segunda temporada de la serie Upright.

Hay que recordar que Milly Alcock solo tiene 22 años y tiene un gran futuro por delante. Su interpretación de la princesa Rhaenyra Targaryen es una gran oportunidad para convertirse en una de las estrellas del firmamento de La Casa del Dragón.