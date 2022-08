Los actores que darán vida a la familia Targaryen en la precuela de ‘Juego de Tronos: La Casa del dragón’

El próximo lunes 22 de agosto llega la serie La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos, a HBO Max. Una esperada ficción que nos traslada al pasado de la historia de Juego de Tronos y por lo tanto todos los personajes serán nuevos. Aunque son muchos los protagonistas, los miembros de la familia Targaryen serán el centro de La Casa de Dragón. Os vamos a hablar de los actores que darán vida a la familia Targaryen como el rey Viserys, la princesa Rhaenyra, Daemon o Rhaenys.

Estos son los actores principales de ‘La Casa del Dragón’

El rey Viserys Targaryen

Viserys es el hombre que se sienta en el Trono de Hierro y el que dirige los Siete Reinos. Un hombre que heredó el reino de su abuelo después de cincuenta años de paz e intentó mantener ese estado durante su reinado, pero todo se complicará cuando tenga que nombrar a su sucesor ya que el solo tiene una hija Rhaenyra. El papel del rey Viserys lo interpreta el actor Paddy Considine al que conocemos por su interpretación del detective Jack Whicher en The Suspicions of Mr Whicher y del padre John Hughes en la serie Peaky Blinders.

La princesa Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra es la hija de rey Viserys y al ser mujer no podría ser la heredera, pero su padre la ha preparado para ser la líder de los Siete Reinos. El heredero natural al trono sería su hermano Daemon, pero él no cree que sea el adecuado. Su madre murió cuando era una niña y su padre ha vuelto a casarse con Alicent de la Casa Hightower. El papel de la princesa Rhaenyra Targaryen lo interpretan dos actrices: la joven la australiana Milly Alcock, a la que hemos visto en series como Upright y Reckoning y la adulta por Emma D’Arcy que aparece en Truth Seekers y Hanna en Amazon Prime Video.

Daemon Targaryen

El hermano del rey Viserys, su heredero más cercano y el detonante del drama de La Casa del Dragón. Un guerrero y Jinete de dragones que no tiene miedo a nada y cuya impulsividad y rebeldía preocupa a Viserys. Está casado con Lady Rhea de Runestone, aunque es un matrimonio bastante frío. El actor británico Matt Smith ha trabajo en The Crown donde interpreta al duque de Edimburgo en las dos primeras temporadas y ha sido uno de los protagonistas Doctor Who, Última noche en el Soho y Morbius.

Rhaenys Targaryen

Por último, otro de los actores fundamentales en La Casa del Dragón es Rhaenys Targaryen, la prima del rey Viserys cuya su ilusión era sentarse en el Trono de Hierro antes de que el gran consejo nombrara a Viserys solo por ser un hombre. Está casada con Corlys Velaryon y se la conoce como «La Reina Que Nunca Fue». Su papel es interpretado por la actriz Eve Best, a la que ya conocemos por su trabajo como la doctora Eleanor O’Hara en la serie Enfermera Jackie, la miniserie The Honourable Woman y la película El discurso del rey.