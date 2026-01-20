Hyundai Motor España ha presentado a los medios de comunicación los resultados comerciales del ejercicio 2025, donde ha cosechado un año histórico en ventas en nuestro país con 68.568 vehículos matriculados, lo que representa un crecimiento del 5,7% respecto a 2025. Con estos resultados, Hyundai se mantiene como cuarta marca más vendida en España, alcanzando una cuota de mercado del 6%.

La firma coreana aumenta también su valor de negocio en nuestro país, con una facturación de 1.382 millones de euros y un crecimiento del 5,3%. La Red de Concesionarios consigue una rentabilidad del 2%, por encima de la del mercado (1,4%).

En lo que respecta a los modelos, el Hyundai Tucson se consolida como el SUV favorito de los españoles en su segmento, con 21.974 unidades, y desde que se lanzó la actual generación en 2020 se han vendido más de 107.000 unidades. Kona con 17.824 unidades, i20 con 14.258 unidades, i10 con 11.788 unidades y Bayon con 10.034 unidades mantienen la fortaleza de la marca en todos sus segmentos.

«2025 ha sido un año excepcional para Hyundai en España. Alcanzar un récord histórico de 68.568 vehículos vendidos refleja el compromiso de nuestra Red de Concesionarios y la confianza de nuestros clientes. Además, más del 66% de nuestras ventas fueron electrificadas, lo que demuestra que la movilidad sostenible ya es una realidad para Hyundai», afirma Leopoldo Satrustegui, presidente y CEO de Hyundai Motor España.

Por canales, el mercado de particulares sigue siendo el motor del éxito de Hyundai, representando 50% de las ventas totales con 34.391 unidades. Las ventas a empresas suponen casi un tercio del total (29%), mientras que las de RAC se mantienen en un 21%, reflejando la diversificación de la marca en todos los segmentos.

«Nuestra fortaleza en ventas a particulares demuestra que Hyundai es una de las marcas preferidas del consumidor español. Cada vez más clientes confían en nosotros por la calidad, tecnología y eficiencia de nuestros vehículos», añade Satrustegui.

Apuesta por la electrificación en España

El año 2025 ha marcado un hito en electrificación: más del 66% de las ventas fueron de vehículos electrificados, un aumento del 25% respecto a 2024. La cuota de mercado de vehículos eléctricos de Hyundai alcanza el 4,84%, con un peso total de eléctricos del 7,4% sobre las ventas, gracias a una gama sólida de vehículos electrificados en el mercado, con seis modelos 100% eléctricos.

«La movilidad sostenible no es una opción, es nuestro compromiso con el futuro. Hyundai lidera la transición hacia la electrificación, ofreciendo vehículos eficientes y de última tecnología que ya son la elección de más de la mitad de nuestros clientes», asegura Satrustegui.

Perspectivas para 2026 y estrategia

Hyundai prevé mantener las ventas en torno a 68.000 unidades en 2026 y seguirá reforzando la experiencia del cliente como factor estratégico y diferencial. 2026 será, además, el año del lanzamiento de Genesis —su marca premium— en España, con tres concesionarios (Madrid, Barcelona y Valencia) y tres modelos: GV60, GV70 y G80, que se incorporarán al mercado a mediados de 2026.

A nivel global, Hyundai Motor Company ha diseñado una ambiciosa estrategia 2026-2030 para liderar la movilidad eléctrica, con la que espera vender 5,5 millones de vehículos en 2030, con 3,3 millones de eléctricos. Para ello, la compañía prevé una inversión de 47.061 millones hasta 2030 y una gama de 21 modelos eléctricos. Asimismo, la marca coreana ha anunciado su estrategia de robótica IA para liderar la era de la robótica centrada en el ser humano en el CES 2026, una audaz hoja de ruta para avanzar en la colaboración entre humanos y robots, bajo el lema Partnering Human Progress.

«Nuestro objetivo para 2026 es convertir la experiencia del cliente en un verdadero factor diferenciador. Queremos ser no solo una de las marcas preferidas en España, sino también un referente europeo en movilidad electrificada y sostenible», concluye Satrustegui.