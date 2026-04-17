La brecha de riqueza entre los jóvenes y los más mayores se ha disparado un 834% desde 2002. Esta es una de las conclusiones que ha extraído el analista Jon Gonzalez a raíz de la publicación de la Encuesta Financiera de las Familias por parte del Banco de España. Así, el crecimiento de la renta de los más mayores ha sido mucho mayor que el de los que tienen menos edad, generando una gran distancia entre ambos.

De hecho, esta es una tendencia que sigue dándose a día de hoy. El informe desgrana «los incrementos de renta entre 2021 y 2023» por edad. De esta forma, la renta mediana de los menores de 35 años creció en ese periodo un 6,2%.

Sin embargo, «entre los mayores de 74 años los aumentos son del 10,7 % y del 12,9 % para los que están entre 65 y 74». Es decir, la renta de los mayores se ha incrementado hasta más del doble que la de los que tienen menos años, repercutiendo esto en aumentar la brecha generacional de riqueza.

La brecha de riqueza

La situación es similar cuando se revisan los datos de riqueza neta: «La riqueza neta mediana responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta».

Con respecto a esta variable, «se observan descensos» del 1,7 % «entre aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años». En cuanto a la «la tenencia de activos reales», las «caídas más acusadas» se dieron en aquellos hogares «cuyo cabeza de familia tenía entre 35 y 54 años o era empleado por cuenta ajena».

«En cambio, el valor mediano de los activos reales aumentó en la mayoría de los grupos, con incrementos especialmente intensos en los hogares más jóvenes, en los situados en la parte alta de la distribución de la renta y en aquellos cuyo cabeza de familia tenía entre 55 y 74 años», asegura el organismo.

En comparación con 2022, «la proporción de hogares propietarios de su vivienda principal continuó descendiendo, desde el 72,1 % hasta el 70,6 %». En general, el Banco de España observa «caídas generalizadas en este porcentaje en casi todos los grupos».

«Las reducciones fueron particularmente intensas en los hogares situados entre los percentiles 80 y 90 de la distribución de la renta, en aquellos cuyo cabeza de familia tenía entre 35 y 44 años y en los hogares de la cuartila inferior de la riqueza neta», lamenta el banco central.

Para los propietarios, el valor mediano de la vivienda principal aumentó un 6,9% entre finales de 2022 y finales de 2024, con aumentos generalizados para todos los grupos, salvo para los hogares situados en la segunda quintila de la renta y los ubicados en el primer cuartil y en la decila superior de la riqueza neta.