Creíamos que éramos 8.000 millones de personas hasta que unos investigadores se han puesto a hacer números: la Tierra está en peligro

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 15 de noviembre de 2022 el número de personas en el planeta Tierra alcanzó los 8.000 millones, y se calcula que en 2037 se superará la barrera de los 9.000 millones. Las previsiones demográficas apuntan a que hay un 80% de probabilidad de que la población mundial alcance su punto máximo durante este siglo. En África subsahariana, la población mundial podría llegar a los 3.300 millones, lo que supondría más de una quinta parte del total mundial.

Pero, ¿realmente podemos fiarnos de los números? «Calcular el número de personas que hay en el planeta es una ciencia inexacta», comentó el demógrafo Jakub Bijak a BBC a mediados de 2024. En este contexto, en un estudio de 2025 publicado en la revista Nature, investigadores de la Universidad de Aalto en Finlandia mostraron cómo los conjuntos de datos que manejan los demógrafos subestiman de manera «profunda y sistemática» las cifras de población en el planeta.

¿Cuántas personas hay realmente en el planeta Tierra?

Josias Láng-Ritter, uno de los investigadores del estudio, hace alusión a la población rural: «Por primera vez, nuestro estudio proporciona evidencia de que una proporción significativa de la población rural podría estar ausente en los conjuntos de datos de la población global.Dependiendo del conjunto de datos utilizado, las poblaciones rurales han sido subestimadas entre un 53% y un 84% en el periodo estudiado. Los resultados son notables, ya que estos conjuntos de datos se han utilizado en miles de estudios y han respaldado ampliamente la toma de decisiones, pero su precisión no ha sido evaluada sistemáticamente», según recoge Xataka.

Los intentos de reevaluar los datos sobre las personas que viven en el planeta Tierra no son recientes, pero la mayoría de estudios previos se había centrado en países específicos o en zonas urbanas. En este caso, los investigadores de la Universidad de Aalto han buscado una visión más global, comparando cinco de los conjuntos de datos de población más utilizados a nivel mundial. Para ello, han empleado mapas de alta resolución que dividen el planeta en cuadrículas utilizando las cifras de reasentamiento de más de 300 proyectos de presas en zonas rurales de 35 países.

La razón para utilizar este sesgo de las represas es que, cuando se construye una presa, las comunidades que viven en la zona que se inundará deben ser reubicadas, y en esos procesos se suelen generar registros bastante precisos de cuántas personas habitaban viven allí. Al comparar estos datos de reasentamiento con estimaciones de población entre 1975 y 2010, los investigadores observaron que los mapas más recientes (de 2010) eran más exactos, aunque todavía subestimaban la población rural entre un 32% y un 77%.

Aunque entre 2015 y 2020 se actualizaron los principales conjuntos de datos demográficos, los expertos señalan que la infrarrepresentación de la población rural sigue siendo un problema global y persistente.

Las consecuencias de esta situación sobre las personas que habitan en el planeta Tierra son importantes. Según los investigadores, no se trata de un error fácil de corregir, sino de un problema estructural. Muchos gobiernos no disponen de los recursos necesarios para realizar censos detallados en zonas rurales remotas.

Las estimaciones actuales indican que alrededor del 43% de los 8.200 millones de las personas que hay en la Tierra viven en zonas rurales, lo que equivale a unos 3.526 millones de personas. Sin embargo, si se considera que estas cifras podrían estar subestimadas entre un 53% y un 84%, la magnitud real de la población rural sería considerablemente mayor de lo que reflejan los datos oficiales.

Países más poblados del mundo en 2026

En 2026, India encabeza la lista de países más poblados del mundo con aproximadamente 1.476.625.576 habitantes, registrando un crecimiento anual del 0,87% y concentrando el 17,79% de la población mundial. Muy cerca se encuentra China, con 1.412.914.089 habitantes, aunque en su caso se observa un ligero descenso del 0,22% anual, representando el 17,02% del total global.

En tercer lugar aparece Estados Unidos, con 349.035.494 habitantes y un crecimiento del 0,51%, seguido por Indonesia, que alcanza 287.886.782 habitantes y un aumento del 0,76%. Pakistán ocupa la quinta posición con 259.299.791 habitantes, destacando por un crecimiento más elevado del 1,6%, mientras que Nigeria, en sexto lugar, registra uno de los aumentos más altos con un 2,06% anual y una población de 242.431.832 personas.

Brasil se sitúa en séptimo lugar con 213.562.666 habitantes y un crecimiento moderado del 0,35%. Le siguen Bangladesh con 177.818.044 habitantes y un 1,21% de crecimiento, y Rusia con 143.394.458 habitantes, que presenta un descenso del 0,42%. En décima posición está Etiopía, con 138.902.185 habitantes y un fuerte crecimiento del 2,53%.

México ocupa el puesto once con 132.997.658 habitantes y un crecimiento del 0,8%, seguido por Japón, que registra 122.427.731 habitantes y una disminución del 0,55%. Egipto cuenta con 120.101.175 habitantes y un aumento del 1,47%, mientras que Filipinas alcanza 117.724.471 habitantes con un crecimiento del 0,8%.

La República Democrática del Congo destaca con 116.452.162 habitantes y el crecimiento más alto del listado, un 3,21%. Vietnam suma 102.177.431 habitantes con un aumento del 0,57%, seguido por Irán con 93.168.497 habitantes y un crecimiento del 0,81%. Turquía registra 87.926.082 habitantes con un incremento del 0,27%, mientras que Alemania presenta 83.644.258 habitantes y una ligera caída del 0,51%. Finalmente, Tanzania cierra el ranking con 72.563.780 habitantes, aunque con el segundo crecimiento más alto del grupo, un 2,86%.