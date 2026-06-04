Ni matcha ni cúrcuma: el tubérculo púrpura que arrasa en TikTok e Instagram
Muchas pastelerías y cafeterías del mundo entero ya han empezado a usarla gracias a su textura, muy parecida a la de la patata pero más dulce
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Para saber y seleccionar los productos que pertenecen a la gastronomía mundial, a veces solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para conocer la tendencia a seguir. Aunque en su momento fuera el té matcha o el aguacate, en la actualidad, Instagram y TikTok se han teñido de un color morado.
El responsable de esta nueva moda es el ube, un tubérculo de origen asiático y muy usado en Filipinas. Ha conseguido pasar de ser un desconocido a un alimento estrella en la repostería moderna. El ube, también conocido como ñame púrpura, lleva siglos siendo una de los pilares fundamentales de la gastronomía del archipiélago.
A veces se confunde con una batata o un boniato por su textura rugosa o tonos marrones aunque en su interior esconde algo muy atractivo: una pulpa de un color intenso morado que es lo que lo ha convertido en un fenómeno viral.
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Postres con este tubérculo púrpura
Esta particularidad permite que el ube convierta algunas recetas tradicionales en grandes recetas gastronómicas modernas. Muchas pastelerías y cafeterías del mundo entero ya han empezado a usarla gracias a su textura, muy parecida a la de la patata pero más dulce. Ya forma parte de una infinidad de preparaciones que abarcan helados, tartas o galletas, entre otras cosas.
En el apartado de la salud, tiene muchos beneficios. Es una fuente de carbohidratos y tiene mucho contenido de fibra, lo que ayuda a una mejor digestión. Su color morado indica también que tiene muchas antocianinas (antioxifantes), conocido por su capacidad de combatir el daño celular y proteger el sistema cardiovascular. Por tanto, parece que este tubérculo de color púrpura llega con la intención de quedarse por mucho tiempo. Una demostración de que salud y estética no tiene porque estar enfrentadas.