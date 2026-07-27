Piscina urbana contra el calor en Palma: una madre equipa a su hijo con bañador y lo mete a nadar en una fuente

La sofocante ola de calor que ha azotado Mallorca estos últimos días ha dejado una imagen tan surrealista como preocupante. En un intento desesperado por combatir las altas temperaturas, una madre no ha dudado en transformar una fuente pública en la piscina particular de su hijo.

Como se puede apreciar en las imágenes que ofrece este periódico, el menor, equipado con su bañador, nada tranquilamente dentro del agua como si se encontrara en plena playa, mientras su madre lo espera fuera consultando su teléfono móvil.

El curioso episodio ha tenido lugar en la fuente del Parc de Ses Fonts, situada en el barrio palmesano de Camp Redó. Aunque la escena ha sacado una sonrisa a más de un viandante por lo insólito del momento, testigos presenciales advierten de que la imprudencia roza la tragedia, ya que detrás de este chapuzón veraniego existe un grave riesgo eléctrico para el pequeño.

Además, se trata de una gamberrada multada con 750 euros en la nueva ordenanza cívica que prohíbe expresamente lavarse o bañarse en fuentes, estanques o elementos ornamentales similares.

Y es que se trata de una acción se viene repitiendo con frecuencia estos últimos días con el termómetro rondando los 40 ºC. De hecho, la asociación de vecinos de Ses Fonts ha expresado su malestar con la actitud de las personas que «van a la nueva fuente del parque directamente a bañarse, usando incluso jabón o llevando a sus hijos en bañador».

Aunque está indicada expresamente la prohibición del baño sancionada con la cantidad antes indicada, y el agua lógicamente tampoco es potable, estos incívicos bañistas toman la fuente como su piscina particular, para refrescarse de arriba a abajo.

Hay otros que van más allá: no es que se den espontáneamente un chapuzón o se mojen los pies, sino que los hay que se pegan media hora haciendo largos en esta extensa fuente semicircular, campando a sus anchas.

Todo ello en un completamente remodelado parque donde el Ayuntamiento se ha dejado este invierno y primavera pasados más de un millón de euros.