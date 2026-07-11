Baños con jabón en una fuente de un parque de Palma en plena ola de calor: una gamberrada multada con 750 euros

Baños con jabón en una fuente pública de un parque de Palma en plena ola de calor: una gamberrada multada con 750 euros en la nueva ordenanza cívica que prohíbe expresamente lavarse o bañarse en fuentes, estanques o elementos ornamentales similares.

Pero así está sucediendo estos días en el Parc de Ses Fonts del concurrido barrio de Camp Redó, en la remozada fuente de este espacio renovada la pasada primavera por el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Y parece que el nuevo modelo instalado ha tenido muy buena acogida entre los que frecuentan esta acogedora zona verde palmesana, y unos vecinos de la zona, que estos días asisten atónitos a cómo no son pocos los ciudadanos que no es que se den el clásico remojón, sino que se pegan un baño en toda regla, con gel incluido.

Ante esta situación que se viene repitiendo con frecuencia estos días con el termómetro rondando los 40 ºC, la asociación de vecinos de Ses Fonts ha expresado su malestar con la actitud de las personas que «van a la nueva fuente del parque directamente a bañarse, usando incluso jabón o llevando a sus hijos en bañador».

Aunque está indicada expresamente la prohibición del baño sancionada con la cantidad antes indicada, y el agua lógicamente tampoco es potable, estos incívicos bañistas toman la fuente como su piscina particular, para refrescarse de arriba a abajo.

Hay otros, en este caso niños, que van más allá: no es que se den espontáneamente un chapuzón o se mojen los pies, sino que los hay que se pegan media hora haciendo largos en esta extensa fuente semicircular, campando a sus anchas.

Todo ello en un completamente remodelado parque donde el Ayuntamiento se ha dejado este invierno y primavera pasados más de un millón de euros.

Una reforma donde entre las actuaciones más destacadas figura la reducción del tamaño de la antigua fuente central, que anteriormente estaba sobredimensionada, y la retirada del muro perimetral de la misma, lo que ha permitido ganar espacio para el uso ciudadano.

El proyecto también incluyó la sustitución de cuatro pérgolas que estaban deterioradas y la instalación de otras dos nuevas, todas ellas distribuidas estratégicamente en el parque para generar zonas de sombra y descanso.