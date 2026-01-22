Inmigrantes se lavan los pies en las fuentes de agua de Palma que el Ayuntamiento instaló para beber

Estupor e indignación vecinal se han apoderado del barrio palmesano de Pere Garau tras la circulación en las últimas semanas de varias imágenes que muestran a inmigrantes de origen africano utilizando como duchas las fuentes municipales de Emaya que el Ayuntamiento instaló exclusivamente para el consumo de agua potable y que son utilizadas habitualmente tanto por los residentes de la zona como por niños de la barriada.

Las fotografías remitidas a OKBALEARES, han generado una oleada de comentarios y reacciones entre los vecinos, que aseguran sentirse muy enfadados por una situación que consideran totalmente impropia e incívica.

En una de las imágenes se puede observar con claridad a un varón lavándose los pies en la fuente ubicada en la plaza de Pere Garau, un punto especialmente concurrido del barrio y situado a escasos metros del mercado municipal, uno de los espacios con mayor tránsito diario de peatones.

Se trata de una estampa que se produce a plena luz del día, ante la mirada atónita de vecinos, comerciantes y transeúntes. Según relatan residentes del entorno, la escena se desarrolla con total normalidad y sin que exista ningún tipo de intervención o control que evite este tipo de prácticas.

Y es que, según ha podido saber este periódico, no se trata de un hecho puntual o aislado, sino de una conducta que se repite prácticamente prácticamente a diario.

Además del impacto visual de las imágenes, los residentes muestran su inquietud por cuestiones relacionadas con la higiene y la salubridad, ya que las fuentes están destinadas al consumo humano y son utilizadas por niños y personas mayores para beber agua, especialmente en épocas de altas temperaturas. Es por ello que la utilización de estas instalaciones para el aseo personal es vista por los vecinos como una actitud claramente incívica que deteriora la imagen del barrio y genera incomodidad.