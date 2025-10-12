‘Amego Segarro’: El insólito nombre con el que han rebautizado una plaza de Palma en Google Maps

Después de que se rebautizara el Parc de Ses Estacions con el nombre de ‘Panchilandia Park’, haciendo alusión a la gran cantidad de habitantes hispanoamericanos, ésta vez le ha tocado sufrir un cambio de nomenclatura a una plaza del barrio de Pere Garau de Palma, el más poblado de la capital balear con más de 27.000 residentes.

‘Segarro Amego’ es el nuevo nombre con el que aparece en Google Maps la plaza de Pere Garau, donde se encuentra el mercado municipal. Todo parece indicar que el autor de este cambio es un usuario anónimo, pues la plataforma de Google permite a los usuarios añadir o modificar lugares, aunque todas las modificaciones siempre se revisan periódicamente para evitar contenidos inapropiados.

Bien es cierto que, al igual que el caso de ‘Panchilandia Park’, no existe ningún registro oficial en el que aparezca la denominación de ‘Segarro Amego’. La intención que hay detrás de este cambio es la de denunciar la gran cantidad de inmigrantes de origen marroquí y argelino que hay en el barrio de Pere Garau.

Y es que «Segarro amego» es la frase que suelen utilizar los delincuentes de origen magrebí para acercarse a su víctima y cometer el robo, según la jerga de las redes sociales. Detrás de esta frase hay un alto nivel de hartazgo social con el aumento de la inseguridad de los barrios de muchas ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Bilbao o la misma Palma.

En el caso de ‘Panchilandia Park’, son muchos los usuarios de redes sociales, en concreto de Tik Tok, que no dieron crédito ante este nuevo hallazgo. Miles de personas compartieron su sorpresa e incredulidad al ver la nueva etiqueta del parque palmesano. Sin embargo, otros usuarios tacharon el nombre de racista al considerar que el término ‘panchito’ es despectivo con la comunidad hispanoamericana.