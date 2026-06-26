Precio de la luz hoy, viernes de junio, por horas: la mejor hora para poner la lavadora

Este jueves 25 de junio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 87,50 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan una ligera subida tras las múltiples bajadas registradas esta semana. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este viernes arranca con precios muy elevados, por encima de los 100 euros/MWh, que se mantienen durante las primeras horas de la mañana hasta las 9:00 horas, con un pico de 130 euros en el tramo de 7:00 a 8:00 horas. A partir de entonces se produce un descenso progresivo, alcanzando el tramo más barato del día entre las 15:00 y las 16:00 horas, con un mínimo de 3,93 euros/MWh.

Estos datos demuestran un descenso mayúsculo de los precios con respecto a jornadas anteriores, pero un ligero encarecimiento de aproximadamente 1 euro en comparación con ayer. Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos ya entrada la noche. Entre las 22:00 y las 23:00 horas, el precio alcanzará los 148,49 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que refleja ese descenso acrecentado, con uno de los mínimos más bajos con respecto a datos anteriores. Asimismo, se divisa un tope de precio que se aumenta en cinco euros con respecto a la jornada de ayer. Asimismo, durante más de 12 horas los precios superan los 100 euros/MWh, con un precio medio durante toda la jornada de 87,50 euros/MWh.