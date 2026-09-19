Colas kilométricas en Lidl por la planta tropical que va a llenar de vida tu salón y mantiene sus hojas verdes todo el año

Si tienes un rincón del salón que parece vacío por mucho que intentes decorarlo, una planta grande puede cambiarlo por completo. Y lo cierto es que no hace falta llenar la estancia de macetas. A veces basta con una pequeña variedad que aporte verde y tenga suficiente presencia por sí sola y entre las muchas que elegir, hay una que arrasa ahora en Lidl.

El supermercado alemán cuenta con distintos tipos de plantas que dependiendo de la temporada, destacan más o menos y de cara a este otoño, tenemos una planta que si bien es de origen tropical, es también un pequeño árbol perfecto para el salón, también para un recibidor o incluso un despacho. Se trata de la Polyscias fruticosa que podemos encontrar en Lidl y además a un precio de tan sólo 7,99 euros. Además, es una especie perenne, por lo que mantiene su follaje verde durante todo el año y de ahí que guste tanto y se esté agotando en Lidl.

Colas kilométricas en Lidl por la planta tropical que va a llenar de vida tu salón

Su nombre científico es Polyscias fruticosa, aunque también se conoce como aralia Ming. Es una planta que procede de regiones tropicales de Asia y del suroeste del Pacífico y, en su hábitat natural, puede convertirse en un arbusto o pequeño árbol de varios metros. En casa sin embargo, la situación cambia ya que al cultivarla en maceta su tamaño queda mucho más contenido, de ahí que resulte interesante como planta de interior.

A primera vista destaca precisamente por esa apariencia de árbol en miniatura. Sus tallos son leñosos, con tonalidades marrones o rojizas, mientras que buena parte de las hojas se concentra hacia los extremos de las ramas. Y las hojas son posiblemente su parte más llamativa. Tienen un color verde intenso y están muy divididas, hasta el punto de recordar ligeramente a las de algunos helechos. El resultado es una planta frondosa, pero al mismo tiempo bastante ligera visualmente.

Una planta que mantiene las hojas verdes durante todo el año

Una de las ventajas de la Polyscias fruticosa es que estamos ante una planta perenne. No pierde todas sus hojas al llegar el otoño como sucede con las especies caducas, así que puede seguir aportando verde a la decoración de casa durante los doce meses. Además, su crecimiento es relativamente lento. Esto puede ser una ventaja si buscas una planta alta pero no quieres encontrarte en poco tiempo con un ejemplar que ocupe demasiado espacio.

También admite la poda, por lo que se puede controlar su forma y conseguir un aspecto algo más compacto y ramificado. No esperes, eso sí, una planta de interior llena de flores. Cuando se cultiva dentro de casa, su floración y la aparición de frutos son poco frecuentes. Su principal atractivo está en su silueta y en ese follaje verde tan característico.

Dónde colocar una Polyscias fruticosa dentro de casa

Encontrar el lugar adecuado es importante para mantenerla en buenas condiciones. Al tratarse de una especie tropical, agradece la luminosidad, pero eso no significa dejarla durante horas bajo un sol intenso. Lo recomendable es buscar un punto de la vivienda con abundante luz indirecta. Una zona próxima a una ventana puede ser una buena ubicación siempre que los rayos del sol no incidan directamente sobre las hojas durante demasiado tiempo.

Su porte principalmente vertical también permite colocarla en rincones en los que una planta más ancha podría resultar incómoda. Al lado de un sofá, en una esquina del comedor o incluso en un recibidor luminoso puede funcionar bien.

Cómo regarla para no estropear sus raíces

Con el agua hay que encontrar un término medio. La Polyscias agradece que el sustrato conserve cierta humedad, pero eso no significa mantener la tierra constantemente empapada. Antes de volver a regar, comprueba el sustrato. Lo recomendable es esperar a que los primeros centímetros de tierra comiencen a secarse. El exceso de agua y el encharcamiento pueden terminar perjudicando sus raíces.

Precisamente por eso también importa la maceta. Debe permitir que el agua sobrante salga correctamente y el sustrato tiene que ser ligero y contar con un buen drenaje. Hay otro detalle a tener en cuenta: la humedad ambiental. Su origen tropical hace que se encuentre más cómoda en ambientes con una humedad media o alta. Si el aire de casa es especialmente seco, un humidificador cerca de la planta puede ayudar.

Qué debes mirar antes de llevarte esta planta de Lidl

Aunque veas varios ejemplares juntos, merece la pena dedicar un minuto a elegir. Fíjate en que las hojas tengan buen aspecto, que no presenten manchas extrañas y que los tallos se vean firmes. Después sólo queda encontrarle un sitio adecuado y no complicarse demasiado con los cuidados. Luz indirecta, un sustrato con buen drenaje y riegos cuando la parte superior de la tierra empiece a secarse son sus principales necesidades.

En definitival por 7,99 euros en Lidl, la Polyscias fruticosa es una opción para transformar un rincón de casa sin añadir demasiados elementos decorativos. Parece un pequeño árbol, crece despacio y mantiene su follaje verde durante todo el año. Tres características que hacen que resulte especialmente interesante para quienes quieren una planta de cierto tamaño en el salón sin que termine ocupando demasiado espacio.