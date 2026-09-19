Paco Grosa, economista: «Existe una forma legal de pedir un préstamo con mejores condiciones y pagar menos intereses»

Pedir un préstamo al banco no significa que podamos elegir libremente cuánto dinero queremos, durante cuántos años devolverlo y a qué tipo de interés. La entidad establece sus condiciones en función de la cantidad solicitada, el perfil del cliente y el producto que ofrece. Y precisamente ahí es donde el economista Paco Grosa plantea un truco que puede llamar bastante la atención ya que nos permite pedir poco dinero, pero con mejores condiciones y sin pagar mucho interés.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, @pacogrosa, plantea un ejemplo en el que una persona necesita 4.000 euros, pero quiere devolverlos durante diez años. El banco no se lo permite y le ofrece un préstamo al 7% con una duración máxima de tres años. ¿Qué hace entonces? En lugar de solicitar 4.000 euros, pide 30.000 a diez años y, una vez concedidos, devuelve anticipadamente 26.000. De este modo, según el ejemplo de Grosa, quedarían pendientes los 4.000 euros que realmente necesitaba, pero dentro del préstamo contratado inicialmente a diez años.

El truco para pedir un préstamo con mejores condiciones y menos intereses

El economista comienza planteando una solicitud bastante habitual. «Hola banco, me gustaría pedir un préstamo de 4.000 euros a 10 años». La respuesta que utiliza en el ejemplo es que no puede hacerlo durante tanto tiempo: le ofrecen un 7% y un máximo de tres años. Entonces cambia completamente la cantidad solicitada. «Quería pedir un préstamo de 30.000 euros a 10 años». En este segundo caso, el préstamo sí se concede, también al 7%.

Y es después de conseguir el dinero cuando llega la parte importante. Grosa plantea devolver inmediatamente 26.000 de los 30.000 euros recibidos. Así sólo quedarían pendientes 4.000 euros. Lo que está utilizando en realidad es una amortización anticipada parcial, algo que permite devolver una parte del dinero prestado antes de que llegue el vencimiento previsto.

Amortizar anticipadamente un préstamo es legal

La posibilidad de devolver anticipadamente parte de un crédito al consumo no es ningún vacío legal. La propia Ley 16/2011 establece que el consumidor puede reembolsar total o parcialmente y en cualquier momento las obligaciones derivadas del crédito. Además, al devolver antes parte del dinero existe el derecho a una reducción del coste total del crédito correspondiente al periodo que quede por transcurrir. Es decir, no vamos a seguir pagando durante años los intereses correspondientes a esos 26.000 euros que ya hemos devuelto.

Pero aquí aparece un detalle importante que no debemos pasar por alto si pretendemos hacer exactamente lo que plantea Grosa. El Banco de España explica que una amortización parcial obliga a recalcular el préstamo y puede tener dos consecuencias: reducir la cuota manteniendo el plazo o mantener la cuota y reducir el plazo. Y en algunos contratos ni siquiera podremos escoger libremente entre ambas opciones porque ya estará establecido cuál se aplica. Por tanto, no podemos dar por hecho que después de devolver los 26.000 euros el banco vaya a dejarnos automáticamente esos 4.000 pendientes durante los diez años iniciales.

También puede existir una comisión

Y hay otra cuestión que debemos mirar antes de hacer números: amortizar anticipadamente puede tener un coste y es que en los créditos al consumo a tipo fijo, la legislación permite determinadas compensaciones por el reembolso anticipado. Como regla general, puede alcanzar hasta el 1% del importe devuelto anticipadamente cuando queda más de un año para finalizar el crédito y hasta el 0,5% cuando queda un año o menos, con las condiciones y excepciones establecidas legalmente. En el ejemplo de los 26.000 euros, por tanto, habría que comprobar si existe esa compensación y añadirla a los cálculos. Y tampoco debemos olvidarnos de los gastos iniciales. Un préstamo personal puede incluir, por ejemplo, una comisión de apertura calculada sobre el dinero concedido. Pedir 30.000 euros cuando realmente necesitamos 4.000 podría hacer que ese coste inicial fuese mayor.

Pagar menos al mes no siempre significa pagar menos intereses

Hay además una diferencia importante entre conseguir una cuota más baja y pagar menos intereses en total. El Banco de España recuerda que, manteniendo el resto de condiciones, cuanto más largo sea el plazo de devolución, más pequeñas serán las cuotas, pero mayores serán los intereses totales. Por eso, antes de aplicar el ejemplo de @pacogrosa, habría que hacer números con las condiciones reales que ofrece nuestro banco.

La idea de solicitar una cantidad mayor y devolver inmediatamente buena parte mediante una amortización anticipada puede ser posible, pero el resultado dependerá del contrato. Hay que comprobar qué ocurre con el plazo después de amortizar, qué comisión existe y qué gastos hemos asumido por solicitar inicialmente una cantidad superior.