Presta atención: Hacienda multa la transferencia entre familiares que supere esta cantidad

Las transferencias bancarias cada vez están más vigiladas por Hacienda, sobre todo las que se llevan a cabo entre familiares. El objetivo principal de la Agencia Tributaria es detectar posibles donaciones no declaradas y prevenir el fraude fiscal. Además, las entidades bancarias están obligadas a notificar a Hacienda cualquier transferencia que supere los 3.000 euros e incluso, la administración podrá solicitar la justificación del origen y destino del dinero. En el caso de que una transferencia supere los 6.000 euros, los controles se endurecen, ya que Hacienda puede interpretar que el movimiento es una donación no registrada y podrá requerir al beneficiario que liquide el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

¿Cuáles son las sanciones?

En el momento que una persona realice este tipo de operaciones podría tener graves consecuencias económicas. Es decir, las multas por no tributar una donación pueden alcanzar entre el 50% y el 150% del importe, dependiendo de la gravedad que se atribuya a la infracción. Además, se le sumará a la sanción los intereses de demora correspondientes.

Las posibles soluciones

En el caso de haber realizado la transferencia de una cantidad que sobrepase los 6.000 euros, el banco notificará inmediatamente a la Agencia Tributaria. Por ello, la solución legal y para prevenir multas sería el justificar el origen del dinero documentándolo como un préstamo sin intereses (a través de un contrato) o formalizarlo como una donación pagando el impuesto que corresponda.

Los expertos opinan

Los especialistas fiscales recuerdan lo importante que es consultar a un asesor fiscal antes de realizar transferencias de esta magnitud, aunque sean entre miembros del mismo núcleo familiar o se trate de una ayuda puntual. De esta forma se pueden evitar sanciones inesperadas por querer ayudar económicamente a un ser querido.