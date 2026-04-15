José Ramón López, asesor fiscal, sobre cómo deducirse 340 euros en la Renta 2025: afecta a millones de españoles

La campaña de la Renta 2025 ya está en marcha desde el 8 de abril y, como suele pasar cada año, muchos contribuyentes ya han entrado a ver el borrador con la idea de quitárselo cuanto antes. Pero debemos tener cuidado, porque en esta ocasión hay un detalle que está pasando bastante desapercibido y que puede hacer que pierdas dinero sin darte cuenta. De hecho debes saber cómo deducirse 340 euros en la Renta ya que es algo que afecta a millones de españoles y puede que tú estés entre ellos.

Tiene que ver con una deducción pensada para quienes tienen ingresos más bajos, una ayuda que puede llegar como decimos, hasta los 340 euros. El problema es que no aparece aplicada automáticamente en el borrador, así que si no la buscas, directamente no la ves. Sobre esto ha avisado el asesor fiscal José Ramón López, conocido como ‘Tu blog fiscal’ en redes, que ha explicado cómo funciona y por qué conviene revisarlo antes de confirmar la declaración.

Cómo deducirse 340 euros en la Renta 2025

Esta medida está dirigida a personas con rendimientos del trabajo por debajo de 18.276 euros al año. En el caso de quienes se mueven en cifras cercanas al salario mínimo interprofesional de 2025, fijado en 16.576 euros, el beneficio puede alcanzar los 340 euros. Ahora bien, como explica el mencionado experto, no todos van a recibir esa cantidad. A medida que el sueldo sube, la deducción baja poco a poco. Es decir, sigue existiendo, pero cada vez es menor hasta desaparecer en el límite marcado.

Lo importante aquí es que afecta a mucha gente, más de la que parece a simple vista, porque basta con estar dentro de ese tramo de ingresos. No es una ayuda residual ni algo puntual, sino una medida bastante extendida.

El fallo que puede hacerte perder ese dinero

Aquí es donde viene lo llamativo. Esta deducción no aparece ya metida en el borrador, como sí ocurre con otros datos fiscales. Hay que incluirla manualmente. Y eso, según explica José Ramón López, no tiene mucho sentido. De hecho, lo califica de «bastante ridículo», porque Hacienda ya dispone de la información necesaria para aplicarla sin que el contribuyente tenga que hacer nada. En la práctica, esto se traduce en que quien no revise bien su declaración puede acabar confirmándola sin aplicar una deducción a la que tenía derecho. Y eso, aunque parezca un detalle menor, puede cambiar el resultado final más de lo que parece.

Dónde tienes que mirar para aplicarla

No es complicado, pero hay que saber dónde entrar. Si no, pasa desapercibido.Dentro del borrador, hay que ir al apartado de «Deducciones generales». Una vez ahí, aparece la opción «Deducción por obtención de rendimientos del trabajo». Es en ese punto donde hay que introducir los datos que pide el sistema. Te va a solicitar información básica: lo que has cobrado, las cotizaciones a la Seguridad Social y posibles reducciones. Nada fuera de lo habitual, pero hay que completarlo para que se active. Cuando lo haces, la deducción aparece reflejada directamente en el resultado final de la declaración. No hay que hacer nada más, simplemente comprobar que se ha incluido correctamente.

Por qué no siempre son 340 euros

Este es otro punto que puede generar dudas. Aunque se habla de una deducción de hasta 340 euros, en muchos casos la cantidad será menor.

Depende del nivel de ingresos. Cuanto más te acercas al tope de 18.276 euros, menos te puedes deducir. Es un cálculo progresivo que hace que la ayuda se reduzca poco a poco. De hecho, en uno de los ejemplos que muestra el propio asesor, la cifra final se queda en unos 255 euros. No es el máximo, pero sigue siendo un ahorro que merece la pena tener en cuenta, sobre todo porque no requiere ningún trámite complejo.

Quiénes pueden beneficiarse realmente

Aunque en un primer momento puede parecer una deducción muy concreta, la realidad es que el número de personas que pueden aplicarla es bastante amplio. Entran dentro de este grupo todos aquellos trabajadores con ingresos bajos o moderados, especialmente quienes han estado cerca del salario mínimo. También puede afectar a personas con contratos temporales o jornadas parciales, que suelen quedarse dentro de ese rango de renta. Por eso, no está de más revisarlo incluso si no tienes claro si cumples los requisitos. En muchos casos, la duda se resuelve en pocos minutos dentro del propio borrador.

Un detalle pequeño que cambia el resultado

Al final, todo se reduce a algo bastante simple: revisar bien antes de confirmar. Muchos contribuyentes entran, ven que el resultado parece correcto y lo validan sin más. Y normalmente no pasa nada, pero este año hay excepciones como esta. Por eso, merece la pena dedicar unos minutos más y comprobar este tipo de apartados. Porque no se trata de hacer nada complicado, sino de no dejar pasar una deducción que, en algunos casos, puede suponer un pequeño respiro en el resultado final.