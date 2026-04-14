Giro confirmado en la Declaración: Hacienda incorpora casillas nuevas en la Renta 2025

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya tiene fecha de inicio y llega con novedades importantes. Como cada año, los contribuyentes tendrán que rendir cuentas con la Agencia Tributaria, pero en esta ocasión el propio modelo incorpora cambios que conviene revisar con calma ya que Hacienda ha confirmado que este año hay casillas nuevas que conviene tener en cuenta, especialmente para deducir cosas como nuestras inversiones o también, para los autónomos.

No es algo excepcional que Hacienda introduzca ajustes, pero ya hace tiempo que la declaración contaba con las mismas casillas, año tras año. Pero este 2026, la declaración correspondiente a 2025, destaca por la aparición de nuevas casillas que afectan a distintos tipos de ingresos y situaciones fiscales. Son cambios que, en muchos casos, pueden pasar desapercibidos si se acepta el borrador sin revisarlo. Con el arranque fijado para el 8 de abril, muchos ya están pendientes de cómo les afectarán estas modificaciones y de si tendrán que aportar información adicional en su declaración.

Las nuevas casillas que incorpora la declaración de la Renta 2025

Según ha publicado la Agencia Tributaria, el objetivo de estas nuevas casillas es adaptar el modelo a cambios normativos recientes y facilitar la declaración de determinados rendimientos que hasta ahora no estaban tan bien diferenciados. Y uno de los principales bloques nuevos tiene que ver con los ingresos obtenidos de manera excepcional. En concreto, se han incorporado casillas para aplicar una reducción del 30% en los rendimientos de actividades artísticas cuando superen el 130% de la media de los tres años anteriores. Este mismo criterio se aplica también a los rendimientos netos de actividades económicas en situaciones similares. Es decir, cuando un contribuyente obtiene en un año concreto unos ingresos claramente superiores a los habituales, podrá aplicar esa reducción bajo determinadas condiciones. Se trata de una medida pensada para evitar que ingresos puntuales disparen la carga fiscal de forma desproporcionada en un sólo ejercicio.

Cambios que afectan directamente a los autónomos

Otro de los puntos clave de esta campaña está en los autónomos. Hacienda ha incorporado nuevas casillas específicas para reflejar mejor su situación, especialmente en lo que tiene que ver con la cotización.

Entre ellas, destaca la regularización de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Este cambio está relacionado con el nuevo sistema de cotización y permite ajustar lo que se ha pagado a lo largo del año con los ingresos reales. Además, se han añadido casillas que permiten trasladar de forma más directa los datos de los libros registro del IRPF. Eso sí, siempre que estos estén en el formato oficial y se autorice su uso. En la práctica, esto puede agilizar el proceso, pero también obliga a tener la información bien organizada desde el principio.

Más detalle en premios, juegos y productos financieros

Otro de los cambios importantes está en cómo se declaran determinados ingresos que antes podían quedar más diluidos dentro del modelo. Por ejemplo, ahora habrá casillas específicas para ganancias patrimoniales procedentes de juegos, sorteos o premios publicitarios. Además, se distinguirá entre aquellos que están sujetos a retención y los que no, algo que hasta ahora no siempre quedaba tan claro.

También se incorpora un apartado concreto para operaciones relacionadas con fondos cotizados y sociedades de inversión de capital variable indexadas. Este tipo de productos financieros, cada vez más habituales, tendrán así un espacio propio dentro de la declaración. El objetivo es claro ya que con estas nuevas casillas, se puede ordenar mejor la información y evitar errores en la clasificación de los ingresos que pueden llegar a generar estos productos.

Un modelo más detallado y con menos margen de error

Más allá de cada cambio concreto, lo que se percibe es una tendencia clara en la Agencia Tributaria. El modelo de la Renta sigue evolucionando hacia un formato más detallado, en el que cada tipo de ingreso tiene su espacio específico. Esto tiene ventajas, porque facilita que el contribuyente sepa exactamente qué está declarando. Pero también implica que hay menos margen para equivocarse o dejar información sin incluir. En otras palabras, cada vez es más importante revisar bien el borrador antes de confirmarlo ya que en realidad, no es tan fácil como entrar, confirmar y firmar. Se debe mirar bien todo lo que aparece y sobre todo tener en cuenta estas nuevas casillas.

Además, con estas novedades, aceptar la declaración sin mirar puede no ser la mejor opción. Las nuevas casillas obligan, en muchos casos, a comprobar que los datos están correctamente ubicados y que no falta información relevante. Esto es especialmente importante en perfiles como el de los autónomos, personas con ingresos variables o quienes hayan obtenido ganancias puntuales durante el año.

Recuerda que la campaña arranca este próximo miércoles 8 de abril, y aunque el proceso sigue siendo en gran parte automático, los cambios introducidos este año hacen que merezca la pena dedicar unos minutos más a revisar todo antes de enviarlo. Porque, como ocurre cada año, un pequeño detalle puede marcar la diferencia en el resultado final.