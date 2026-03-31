Hacienda ha visto en los alquileres de los balcones de Málaga y del resto de Andalucía en Semana Santa para presenciar las procesiones un nuevo foco de ingresos. Hacienda ha puesto su diana en el alquiler de estos balcones, por los que los propietarios pueden ingresar hasta 12.000 euros.

La Agencia Tributaria ni confirma ni desmiente la información, aunque es algo que ha hecho en otras ocasiones y en otros eventos parecidos y que declarar esos ingresos en la declaración de la renta es algo obligatorio. Vigilar que los propietarios de esos balcones declaran sus ingresos al fisco es algo rutinario, e incluso lo ha hecho con el perfil en Instagram.

Porque alquilar uno de los balcones privilegiados para ver las procesiones de Semana Santa son una fuente de ingresos muy jugosa. Algunas fuentes lo cifran en entre 6.000 euros y hasta 12.000 euros en caso de que sea un balcón con vistas privilegiadas.

Hacienda está al tanto de que los propietarios declaren esos ingresos, que en algunos casos podría hacer saltar de tramo al contribuyente y elevar los impuestos que paga por sus ingresos anuales.

Sin duda los expertos fiscales recomiendan incluir estos ingresos en la declaración de la renta para evitar sustos. Se tendrían que incluir en el apartado de rendimientos de inmobiliaria, igual que si se alquilara una vivienda o una plaza de garaje.

Estos ingresos tributan al 100% porque no permiten la deducción del alquiler de vivienda habitual al considerarse por Hacienda ingresos turísticos o de temporada.

Si los ingresos por los alquileres de balcones en Semana Santa no se declaran, el propietario se arriesga a una multa de entre el 50% y el 150% de lo no declarado.

Los expertos recomiendan también hacer un contrato de alquiler donde queden claros los horarios y las condiciones.

Hacienda suele utilizar todas las herramientas a su alcance. Pueden vigilar las plataformas de alquileres, las redes sociales, movimientos bancarios o denuncias de vecinos.