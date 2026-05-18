El impacto de la subida del coste del gasoil en los supermercados españoles acumula, desde el mes de marzo, 51 millones de euros, es decir, aun contabilizando la ayuda de 0,20 € por litro que aplica el Gobierno a los transportistas, la cifra no ha dejado de crecer desde que comenzara la guerra en Oriente Medio. No obstante, fuentes del sector de la distribución han indicado a OKDIARIO que «se comprometen a mantener los precios bajos el mayor tiempo posible a pesar de que el Gobierno tiene previsto eliminar la rebaja del IVA de los carburantes en junio».

Así, los supermercados están haciendo, nuevamente, un ejercicio de contención de precios para aliviar el gasto de las familias, especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan. De manera general, los precios de los alimentos presentan nulas variaciones mensuales, cercanas al cero e incluso negativas en algunos casos, según el IPC de abril. Esto refleja una repercusión a la baja en el IPC de los alimentos, que ha pasado del 2,7 al 2,6 entre marzo y abril.

Además, como indican desde Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), «los supermercados y mayoristas españoles están haciendo, una vez más, un esfuerzo para mantener los precios de la alimentación en los niveles más bajos posibles ante el incremento de costes a lo largo de la cadena de valor. La intensa competencia de empresas de distribución alimentaria -con más de 200 operadores a disposición del consumidor- es un factor fundamental que contribuye a contener los precios finales».

Fin a la rebaja del IVA de los carburantes

La rebaja del IVA para la electricidad y el gas natural formaba parte del decreto anticrisis aprobado por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Hasta ahora, los hogares se habían beneficiado de una reducción del tipo impositivo del 21% al 10% en ambas facturas. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado que esta medida va a desaparecer desde el 1 de junio.

La continuidad de esta medida estaba condicionada al comportamiento de la inflación y el Índice de Precios de Consumo anunciaba que recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%. Por tanto, el INE ha confirmado que la evolución de los precios permite desactivar esta rebaja.

Gestha ya alertó del fin de esta rebaja

En concreto, los técnicos de Hacienda ya pronosticaron el fin de la rebaja del IVA de los carburantes y la luz en el mes de junio tras la publicación de las prácticas recomendadas por la Comisión Europea para proteger a los consumidores y a la industria con el objetivo de una transición limpia a largo plazo. En ellas se incluía apoyar el ahorro energético inmediato, el despliegue rápido de soluciones limpias y fomentar las inversiones en eficiencia energética y la producción de energía.

Con respecto a este tema, Gestha ha mostrado su apoyo a la mayor parte de las recomendaciones de la Comisión Europea, entre las que se incluye la reducción de los impuestos especiales acorde con los debates precedentes, pero considera que las bajadas generalizadas del IVA son contrarias al Plan de Acción de la UE para la Energía Asequible y a la estrategia de eliminación del trato preferencial para los combustibles fósiles.