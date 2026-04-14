¿Cuándo es mejor presentar la declaración de la Renta 2025: al principio o al final?

Un año más, llega la campaña de la Renta y vuelve la misma duda de todos los años. ¿Es mejor presentar la declaración cuanto antes o dejarlo para el final? Lo cierto es que no podemos decir que haya una única respuesta, y eso tal vez, es lo que suele generar más dudas.

Recordemos que este año el plazo para poder acceder a nuestro borrador y confirmarlo de forma online, comienza el 8 de abril y la campaña se alarga hasta el próximo 30 de junio de 2026. Es decir que tenemos casi tres meses para presentar la declaración, pero la forma en la que cada uno gestiona la declaración cambia bastante. Hay quien prefiere quitárselo de encima el primer día y quien lo va dejando hasta casi el último momento. La cuestión es que esa decisión, que parece sólo cuestión de organización, en realidad puede influir en el resultado o, al menos, en cómo se vive todo el proceso.

Presentar la declaración al principio

Lo más evidente de hacerlo pronto es que todo va antes. Es decir, que si el resultado es a devolver, es bastante habitual que el dinero llegue en menos tiempo, pero tampoco podemos decir que sea una regla fija. Suele pasar, ya que cuanto antes entra entra la declaración, antes empieza a moverse dentro del sistema. Y eso, al final, genera que la devolución se de antes, aunque siempre debemos recordar que Hacienda tiene tiempo hasta el último día del año para hacer el ingreso de nuestra devolución.

Entonces si encima esperamos al último momento, es posible que ese plazo se extienda hasta casi al final. Para muestra tenemos las cifras de la anterior campaña, cuando más de 388.000 declaraciones todavía no se habían abonado en diciembre. No estamos diciendo, ni mucho menos, que fueran de personas que esperaron hasta el final de la campaña para presentar su declaración, pero está claro que cuanto más tardes la presentes, más tarde te van a devolver.

También hay otra ventaja que muchas veces se pasa por alto, y es que si hay un fallo, hay margen. Puedes corregirlo sin prisas, sin estar pendiente de que se cierre el plazo o de tener que resolverlo en pocos días. Además, hay quien simplemente prefiere no tenerlo en la cabeza durante semanas. Lo hace, lo envía y se olvida.

Esperar al final también tiene su lógica

Aun así, no todo es correr o tener que presentar la declaración entre los primeros, ya que hay situaciones en las que tiene sentido esperar. Por ejemplo, si no tienes claros algunos datos, si falta documentación o si quieres revisar bien las deducciones. En esos casos, hacerlo deprisa puede ser peor.

También pasa con quienes tienen una declaración más compleja. Autónomos, personas con varios ingresos o con operaciones puntuales, ahí es más fácil equivocarse si no se mira bien, de modo que conviene tomarse su tiempo y puede que incluso tengas que contratar un gestor, que a su vez llevará sus propios tiempos de entrega en función de su cargo de trabajo.

Y luego está el caso contrario: si te sale a pagar, esperar permite mantener ese dinero más tiempo en la cuenta. No es una gran estrategia, pero hay quien lo tiene en cuenta.

Quién tiene que presentar la declaración este año

Antes de todo eso, conviene recordar algo básico: no todo el mundo está obligado a hacerla. En general, quienes superan los 22.000 euros con un solo pagador deben presentar la declaración. Si hay más de uno, el límite baja a 15.876 euros cuando el segundo pagador supera los 1.500 euros. A partir de ahí, hay más casos: autónomos, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y otras situaciones concretas. Aun así, aunque no sea obligatorio, a veces conviene hacerla. Sobre todo si puede salir a devolver.

Por qué a veces Hacienda tarda más de la cuenta

Una de las cosas que más desespera es el tiempo de espera. Y no siempre depende del orden en el que presentes la declaración. Hay varios motivos que pueden retrasar una devolución como los errores en los datos, diferencias entre lo declarado y lo que tiene Hacienda o deducciones que necesitan revisión. En declaraciones más complejas, esto es bastante habitual. Y ahí el proceso se alarga. Como ya hemos mencionado, y por ley, Hacienda tiene seis meses desde que acaba la campaña para pagar. Es decir, hasta el 31 de diciembre. Pero si se pasa de ese plazo, tiene que abonar intereses.

Entonces, ¿qué es mejor hacer?

Si la declaración es sencilla y tienes todo claro, lo más práctico suele ser presentarla al principio. Te quitas el trámite y, si te sale a devolver, es probable que lo cobres antes. Pero si hay dudas, mejor parar un momento, que lo revisemos bien todo y asegurarse de que está correcto. Porque al final, más que correr, lo importante es no tener que volver a empezar por un error que se podía haber evitado.