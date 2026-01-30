Gran bombazo zoológico: avistan en la sierra de Huelva al mayor águila de Europa, que casi nunca llega a España

La zoología nacional se acaba de sacudir la tranquilidad de la sierra onubense por la aparición de un ejemplar de pigargo europeo (Haliaeetus albicilla), considerada por los expertos como el mayor águila de Europa. Se trata de un bombazo científico, ya que, por norma general, nunca llega a España de forma natural.

Esta ave, con una envergadura capaz de eclipsar a cualquier otra rapaz peninsular, ha elegido los cielos de Huelva para pasar los meses más fríos. Aunque existen proyectos de reintroducción en el norte del país, este avistamiento resulta fascinante por tratarse de un animal nacido en libertad en el extranjero que ha decidido cruzar la frontera por su cuenta.

El mayor águila de Europa visita la sierra de Huelva

La confirmación de este bombazo zoológico llegó gracias al trabajo de campo y la tecnología de seguimiento satelital usada por los investigadores. Se trata de una hembra joven bautizada con el nombre de Moselle, la cual nació en libertad durante el año 2023 en el departamento francés de Mosela.

Su llegada a la sierra de Huelva supone un hito en la zoología actual, pues el pigargo europeo es una rapaz vinculada a las costas y grandes ríos del norte de Europa que nunca llega con facilidad a latitudes tan meridionales como las del sur de España.

Según datos facilitados por el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), este animal tiene un emisor GPS que ha permitido rastrear su increíble travesía desde Centroeuropa hasta el embalse onubense. Moselle es también «un ejemplar nacido el año pasado de la primera pareja que cría en Francia desde la extinción de la especie en el país vecino», explican en GREFA.

Según Huelva información, el veterinario Javier Vázquez, perteneciente a la Asociación Lutra, logró incluso captar imágenes de la rapaz mientras interactuaba con otras aves. Se trataba de dos gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca), en la zona de Aracena, que intentaban alejar a Moselle de su territorio.

Por qué el pigargo europeo apenas se ve en España

Este ave, el mayor águila de Europa, prefiere climas gélidos y ecosistemas nórdicos, motivo por el cual casi nunca llega a pisar suelo español de forma salvaje. Ver esta especie en España resulta extremadamente raro y suelen limitarse a ejemplares jóvenes en fase de dispersión que se desvían de sus rutas habituales.

Sin embargo, el caso de Moselle es excepcional por su insistencia en visitar la sierra onubense, ya que los registros de su dispositivo GPS indican que ha repetido esta incursión durante los últimos inviernos de forma consecutiva.

La colaboración entre el proyecto francés Les Aigles du Léman y el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat ha sido fundamental para entender este fenómeno.

El viaje de esta hembra de pigargo europeo incluyó paradas en Austria, los Pirineos y la costa mediterránea antes de establecerse temporalmente en Huelva.

¿Por qué hallazgo es un bombazo para la zoología?

Para los expertos de GREFA, que la mayor águila de Europa atraviese toda la Península Ibérica de norte a sur demuestra la capacidad de dispersión de la especie.

Los datos recogidos por el emisor GPS y la anilla de lectura a distancia confirman que el animal ha sobrevolado puntos críticos como el Parque Nacional de Doñana antes de asentarse en la sierra. Su presencia en Huelva se ha detectado de forma recurrente entre 2024 y 2026.

La seguridad de Moselle durante su estancia en la sierra es prioritaria para los proyectos de reintroducción francés y español, que trabajan de la mano para proteger al mayor águila de Europa en sus desplazamientos más arriesgados.