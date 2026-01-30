La zoología mundial brinda por un hito milagroso: nacen 8 polluelos de un ave que llevaba 50 años extinta

La comunidad científica celebra el nacimiento de 8 polluelos de paloma de Socorro (Zenaida graysoni), un ave que desapareció de su hábitat natural hace más de medio siglo.

El logro, registrado en el Zoológico de Chester (Inglaterra), representa un avance fundamental para la conservación de una población que hoy apenas llega a los 200 ejemplares y depende totalmente del cuidado humano.

Este hecho ha generado impacto internacional, mostrando cómo la coordinación técnica puede marcar la diferencia frente a la extinción.

Nacen 8 crías de esta ave y reavivan la esperanza de una especie extinta

El nacimiento de estas crías no es un hecho rutinario. Simboliza un avance técnico decisivo en programas de conservación de aves en peligro de extinción.

Según informa Noticias 24 horas, los especialistas del zoológico europeo lograron incubar y criar exitosamente a los polluelos, asegurando la diversidad genética necesaria para su supervivencia a largo plazo.

Cada nuevo ejemplar fortalece la «población de respaldo», una reserva biológica que protege a la especie hasta que sea posible su reintroducción en la Isla Socorro. Actualmente, dos parejas reproductoras continúan activas, aumentando la expectativa sobre la recuperación demográfica.

Paloma de Socorro: comportamiento y características únicas de este animal

La paloma de Socorro, contrario a la imagen tranquila que se asocia a su familia biológica, posee un carácter fuerte y territorial. Según informa Novedades Campeche, Andrew Owen y su equipo destacan que los machos son agresivos y prefieren mantener distancia de otros individuos, lo que complica su manejo en cautiverio.

Físicamente, su plumaje castaño puede parecer común a simple vista, pero la cabeza presenta un distintivo tono rojizo que las hace reconocibles. En cuanto a la reproducción, tanto machos como hembras comparten la crianza.

Sin embargo, las hembras suelen iniciar nuevas puestas antes de que los primeros polluelos se independicen, dejando a los machos encargados de la alimentación final.

Factores que llevaron a la extinción de la paloma de Socorro

Esta especie, originaria de la Isla Socorro, en el archipiélago de Revillagigedo (México), se enfrentó a un declive acelerado desde la instalación de una base naval en 1957.

La introducción de gatos domésticos que se volvieron crueles, la degradación del sotobosque por ovejas y brotes de langosta destruyeron su hábitat natural. El último avistamiento en libertad se registró en 1972, cuando la caza indiscriminada selló su desaparición del entorno silvestre.

Conservación internacional de esta ave y planes de reintroducción

La supervivencia de la paloma de Socorro ha sido posible gracias a la labor de avicultores alemanes y la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), que desde 1995 coordina programas de cría en cautiverio.

El objetivo final es devolver a estas aves a su hábitat natural, lo que requiere restaurar la vegetación nativa y controlar especies invasoras que aún amenazan el ecosistema insular.

El nacimiento de estas 8 crías representa un triunfo de la ciencia sobre la extinción y demuestra cómo la colaboración internacional puede revertir parcialmente los efectos del impacto humano en la biodiversidad. Con cada polluelo, la paloma de Socorro da un paso más hacia la recuperación de su espacio.