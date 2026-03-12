Los zoólogos lloran de emoción: nace en España un animal que estaba al borde de la extinción

Ha nacido en España un animal que estaba al borde de la extinción, un ser vivo que ha hecho llorar de emoción a los zoólogos. Sin duda alguna, estaremos ante un descubrimiento que puede cambiarlo todo, en especial, si tenemos en cuenta lo que supone la llegada de este ser que hasta el momento no sabíamos que podría volver a reproducirse fuera de su hábitat natural. El mundo de la naturaleza ha cambiado mucho en los últimos tiempos.

El ser humano ha ido extendiendo su reinado y lo ha hecho de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar unos cambios que serán esenciales. Será la hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente. Estaremos muy pendientes de un animal que ha podido romper con esas barreras que dificultan la llegada a este mundo de un ser que podría acabar siendo la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que ha podido ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Lloran de emoción los zoólogos

Los zoólogos están más que satisfechos con lo que han descubierto de un animal que pensaban que podría estar extinto, aunque nada más lejos de la realidad. Ha sobrevivido en un ambiente que no es el suya y ha conseguido incluso reproducirse con éxito.

Intentar reproducir las condiciones que el animal necesita es algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente. Pero con un poco de atención, ha acabado siendo la antesala de algo más, de un giro radical que hasta la fecha desconocíamos.

Un cambio de tendencia en estos días que tenemos por delante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada elemento cuenta. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar determinados elementos esenciales.

Este éxito de la biología española abre la puerta a la llegada de más animales que pueden salir de esta zona de destrucción en la que se encuentran. De estar en peligro de extinción a poder sobrevivir más allá de un territorio que los ha acabado expulsando, de una forma que quizás deberemos empezar a ver llegar.

Nace en España el animal que estaba en peligro de extinción

El Bioparc de Fuengirola ha conseguido lo que parecía imposible, ver reproductores a estos animales: «Estos herbívoros primitivos están emparentados con los caballos y rinocerontes actuales. Existen cuatro especies de tapires y se encuentran en dos puntos muy distantes del planeta: una especie en el Sudeste Asiático y tres especies en Sudamérica. Son animales de hábitos nocturnos. Su color negro y blanco-grisáceo le permite camuflarse a la perfección con los claroscuros de la selva para ponerse a salvo de depredadores como el Tigre de Sumatra. Su miopía contrasta con su desarrollado sentido del olfato y del oído. El labio superior se convierte en una “trompa prensil” que le permite alcanzar las ramas bajas de los árboles. Son excelentes dispersores de semillas de algunas especies vegetales, ya que algunas llegan incluso a germinar a su paso por el tubo digestivo. Son animales de hábitos solitarios, aunque a veces se encuentran en parejas. Las hembras son fértiles a los tres años, y dan a luz cada dos años, ya que el periodo de gestación es de 13 meses. Dan a luz una sola cría que permanecerá con su madre hasta los 6 u 8 meses».

Tal y como explican los expertos: «Hace más de un año, la llegada de Mekong, un joven macho, trajo nuevas esperanzas para la reproducción del tapir malayo en BIOPARC Fuengirola. La adaptación a su nuevo entorno y su vínculo con Rawa dieron pronto señales positivas, con continuas cópulas observadas por sus cuidadores. Sin embargo, el nacimiento de la cría se hizo esperar mas de lo previsto. La gestación de los tapires malayos esta descrita en las gestaciones en cautividad alrededor de los 13 meses: de 390 a 410 días. No hay datos más precisos, pero es frecuente que las gestaciones tan largas se aparten un poco de las normas. Afortunadamente el equipo de Bioparc tiene un entrenamiento especial con Rawa que ha permitido realizar ecografías hasta los días previos al parto, pudiendo asegurar que el embarazo discurría sin problemas».

Un acontecimiento histórico que permite creer en lo imposible, gracias a los cuidados de estos expertos del parque del Bioparc que ha conseguido un éxito tras otro. Estos animales son la prueba de que se pueden crear vida en unas condiciones que permiten a seres en peligro de extinción recuperar su población o al menos intentarlo.