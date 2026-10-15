El lujo más salvaje de España: un safari entre linces ibéricos en una finca de 1.000 hectáreas

Los safaris cruzan su momento más codiciado. En los últimos años, la experiencia de contemplar animales en su entorno natural, observando el entorno y narrado con la voz de los expertos ha trascendido la forma en que el turismo premium se relaciona con el entorno. En este escenario, el lujo adquiere una dimensión que trasciende la exclusividad. Se convierte en el hilo conductor capaz de vertebrar experiencias que elevan la esencia de un destino, conectando su patrimonio natural, su cultura y su hospitalidad. Ahora bien, ¿y si no hiciera falta un gran viaje para vivir el safari de tu vida? Hay un hotel en España que se ha convertido en uno de los destinos por excelencia para vivir el safari ibérico.

La Caminera Club de Campo abrió sus puertas en 2018 como un enclave de lujo campestre, y pronto se convirtió en el único en toda la comunidad autónoma en contar con una Llave Michelin y el primero en obtener una estrella Michelin. Un idilio castellano que ocupa una finca de 1.000 hectáreas. En ella se erige imponente un exclusivo hotel de cinco estrellas que incluye, entre sus experiencias, el safari del lince ibérico. «En este hotel todo está relacionado con la tierra, incluidas las actividades», explica Juan José Martínez, director del hotel.

Por eso este año han dado forma a esta exclusiva experiencia de ver el lince ibérico en libertad. La experiencia comenzó en junio de este año gracias a su sinergia con Lynxperience, empresa especializada en fauna ibérica fundada por Samuel Plá, quien también se convierte en el guía de la experiencia. Tras haber trabajado durante más de veinte años en la recuperación de esta especie, a punto de la extinción hace poco más de una década, Samuel se convierte en una monografía viviente de este destino.

El rey del monte ibérico

La experiencia se realiza en un vehículo 4×4 con asientos exteriores preparados para disponer de una panorámica única y prismáticos que te adentran en el reto de ser la primera persona en ver el lince. Cuando este aparece, el silencio se vuelve el único sonido del monte. En esta finca conviven dos hembras y varios machos y, en esta época del año, la escena puede convertirse en una clase magistral de las madres enseñando a las crías a cazar. Y entonces la lección se convierte en un juego de torpes saltos y persecuciones fallidas tras las liebres. Y ver esa escena, sabiendo el background de esta especie, es incalculable.

Más allá de lo espectacular de la experiencia, cabe mencionar que La Caminera Club de Campo es uno de los puntos de recuperación más importantes de nuestro país, donde a día de hoy los linces viven en completa libertad y la cría va aumentando considerablemente con el tiempo. Siempre pensamos en los safaris relacionando la experiencia con ver si existe la posibilidad de presenciar al «rey» del lugar. Estamos en España, zona donde el rey de los montes es el sobrenombre que se da al lince ibérico, una especie que durante años ha luchado contra su propia extinción.

«La recuperación del lince ibérico es uno de los proyectos de recuperación de especies más importantes de toda Europa», destaca Samuel. Sabe del que habla, ya que estuvo trabajando durante dos décadas en proyectos de conservación de especies amenazadas, con especial enfoque en el lince ibérico y el águila imperial ibérica.

«Cuando empezamos el proyecto hicimos un sondeo de linces ibéricos y descubrimos que solo había 94 ejemplares en toda España. Entonces, tratamos al lince como un enfermo terminal tenemos que estabilizar esta especie y evitar que se extinguiera». Años de prueba y error, de cría en cautiberio y de soltar ejemplares en áreas como La Caminera Club de Campo han hecho que, a día de hoy, la población de linces haya aumentado hasta los 2.600 ejemplares.

Hay salidas que tienen tanto éxito que incluso puedes ver esta escena junto al campo de golf, pero el lince ibérico es una especie con unos gustos bastante finos para salir a dar un paseo. Samuel nos explica que el mejor momento para ver a los linces siempre es en el crepúsculo, «pero lo mejor es a primera hora de la mañana, ya que es cuando las temperaturas están más bajas», y es que en cuanto el termómetro asciende de los 25 grados, el porcentaje de posibilidades de ver un lince desciende significativamente.

El entorno de La Caminera Club de Campo, además, es especialmente favorable para esta especie dada su gran población de liebres, «estas son el 95% de la dieta del lince y las hembras, si no hay conejos, no crían», explica el guía y experto. Además, añade, «no les gusta la civilización, prefieren espacios en los que no haya infraestructuras». Si hablamos de momentos del año, Samuel subraya que los meses de frío son los mejores, «a ellos les gusta el frío y, encima, en este momento empiezan a sacar el pelaje de invierno y se ven mucho más espectaculares».

Cuando las horas pasan, el safari encuentra su parada más deliciosa en un cenador situado en medio de la finca. El almuerzo da paso a un momento donde se cuelgan los prismáticos y comienza la degustación de embutidos, quesos y vinos locales. Si haces el safari por la mañana, entonces el almuerzo va acompañado del espectáculo de cetrería que ofrecen águilas reales, águilas imperiales, ratoneros y milanos en el cielo. La experiencia puede vivirse por 565 euros por pareja.

¿Qué más puedes hacer en el hotel?

Más allá de la visualización de los linces, Juan José destaca que este lugar «esta zona no es turística, por eso hicimos del hotel un destino, no como lugar de paso, sino como destino final». Porque dentro de la propiedad y del hotel hay un sinfín de posibilidades para explorar una tierra tan rica como Castilla La-Mancha.

La cartera de actividades está únicamente a disposición de los huéspedes porque, subraya el director, «no queremos prostituir la finca». En ella, además de los safaris también se puede disfrutar de la berrea del ciervo, de catas de vino en su premiada bodega – por ser una de las que ofrecen mayor variedad de vinos regionales – o experiencias románticas para vivir en pareja.

Todo huésped es bienvenido: desde perros de cualquier tamaño hasta grandes y medianas familias. Llegues de la forma que llegues, la inmensidad de la finca donde se encuentra La Caminera Club de Campo predispone a los huéspedes a disfrutar de un refugio de lujo alejado del mundo. Si lo haces por carretera, los caminos secundados por olivos serpentean entre el monte y ascienden hasta el alto de la colina, donde la entrada del hotel hace a su vez de mirador.

Y aún hay más: también los helicópteros y los jets privados son bienvenidos a este lugar, y es que La Caminera Club de Campo es de los pocos hoteles del país en contar con pista de aterrizaje privada. Junto a ella, se encuentra el campo de Golf (disponible solo para huéspedes) y la vista de ambos espacios juntos se abre a través de las cristaleras del Spa del hotel. Cuenta en su interior con tratamientos de la firma catalana Natura Bissé y es el primer hotel en utilizar aceite como tratamientos; el protocolo insignia, de hecho, comienza con una cata de aceites picual, cornicabra y arbequina para personalizar el tratamiento a cada persona.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes de este lugar, especialmente en el restaurante Retama, que da servicio a un máximo de veinte comensales solo los viernes y fines de semana. En su palmarés presume de una estrella Michelin, que mantiene desde 2020, y un Sol Repsol, que le fue otorgado en 2022. Todo ello gracias a una gastronomía que habla del entorno, que pone en valor la tradición culinaria de Castilla La-Mancha.

Entre semana, el restaurante del hotel continúa con una línea gastronómica donde La-Mancha se adentra en la carta con guiños a la carne de caza, que comenzará a dar forma a la carta a partir de mediados de octubre. Donde Juan José recomienda pedir “la ensalada de perdiz, las croquetas que hacemos aquí y, ahora que viene la temporada, el cordero o el venado y el jabalí.