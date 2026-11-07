En 2022 California decidió salvar a los pumas: 4 años después ya se ha construido el puente para animales más grande del mundo

Una de las carreteras más transitadas de California, Estados Unidos, ha sido durante décadas en un obstáculo insalvable para miles de animales salvajes. La autopista dividía su hábitat y dificultaba que distintas especies pudieran desplazarse libremente entre los espacios naturales. Sin embargo, una ambiciosa infraestructura ecológica de unos 64 metros de longitud y 53 metros de anchura busca poner fin a este problema: un puente cubierto de vegetación que permitirá a pumas, coyotes, zorros y linces cruzar de forma segura por encima de 10 carriles de circulación.

Bautizado como Wallis Annenberg Wildlife Crossing, se trata de un enorme paso elevado para animales construido sobre la autopista US-101, a la altura de Liberty Canyon, en Agoura Hills, al noroeste de Los Ángeles. La nueva infraestructura tiene una misión fundamental: conectar de nuevo las montañas de Santa Mónica con otros entornos naturales del sur de California, especialmente con las colinas de Simi. A diferencia de los puentes convencionales, su diseño reproduce las condiciones de un entorno natural, con una cubierta de tierra, plantas autóctonas y especies vegetales propias de la zona. De esta manera, los animales podrán utilizarlo como un corredor ecológico y desplazarse de un lado a otro sin tener que enfrentarse al tráfico de la autopista.

El ambicioso proyecto para salvar a los pumas de California

Los pumas que habitan en las montañas de Santa Mónica se han convertido en una de las especies más importantes para entender la necesidad de este proyecto. Durante décadas, la autopista US-101 ha dificultado sus desplazamientos y ha reducido las posibilidades de que estos felinos entren en contacto con otros ejemplares de poblaciones cercanas.

Según los expertos, cuando una población animal permanece separada y cuenta con pocos individuos, aumenta la probabilidad de que se reproduzcan ejemplares emparentados. Este proceso, conocido como endogamia, puede favorecer la aparición de problemas reproductivos, alteraciones físicas y una menor capacidad para adaptarse a los cambios del entorno.

Con la construcción del nuevo puente, los pumas podrán acceder a otros territorios y encontrar ejemplares con los que reproducirse fuera de su entorno habitual, algo esencial para favorecer la diversidad genética y aumentar las posibilidades de supervivencia de estos felinos a largo plazo.

Investigación y seguimiento

El 4 de noviembre de 2026, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos comunicó que empezarán a instalar cámaras de seguimiento para analizar cómo utilizan los animales el nuevo corredor y qué efectos tiene sobre la conexión entre los distintos hábitats.

El 28 de octubre, los investigadores fotografiaron a un coyote ascendiendo por la ladera sur del ecoducto, que todavía está en obras. Por otro lado, los biólogos han detectado pumas, ciervos, coyotes, linces rojos y zorros grises en un sendero situado cerca del futuro paso de fauna. Los dispositivos permitirán identificar qué especies se aproximan a la estructura, cuáles consiguen atravesarla y en qué horarios realizan sus desplazamientos. Estos datos servirán para comprobar si el puente está cumpliendo su principal cometido: restablecer la conexión entre territorios naturales que permanecían separados por la autopista.

Sin embargo, más allá del registro de animales, los científicos también quieren analizar la evolución de la diversidad genética, el desarrollo de la vegetación y otros indicadores relacionados con la salud del ecosistema. La inauguración del ecoducto está prevista para el 2 de diciembre de 2026.

Pérdida de diversidad genética

Un estudio publicado en 2016, en el que participó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, calculó que los pumas de esta región tenían un 99,7% de probabilidades de extinguirse en un plazo de cinco décadas si continuaban aislados y los efectos de la endogamia seguían perjudicando su reproducción.

«El aislamiento conlleva endogamia y la consiguiente pérdida de diversidad genética. En cierto punto, la baja diversidad genética provoca depresión por endogamia, lo que impide que las poblaciones sobrevivan y se reproduzcan a ritmos normales. El Servicio de Parques Nacionales ya ha documentado numerosos casos de endogamia cercana. Por ejemplo, el macho que logró migrar a la población desde las colinas de Simi se apareó posteriormente con dos de sus hijas y una nieta, lo que anuló parcialmente sus contribuciones genéticas positivas iniciales. Actualmente, la diversidad genética de la población de las montañas de Santa Mónica se encuentra entre las más bajas jamás documentadas para la especie», alertó el Servicio de Parques Nacionales.

«La población de pumas de las montañas de Santa Mónica, junto con la de las montañas de Santa Ana en el condado de Orange, presenta la menor diversidad genética documentada, con la excepción de las panteras de Florida», afirmó el autor principal, el Dr. John Benson, ecólogo de vida silvestre del Centro La Kretz para la Ciencia de la Conservación de California en la UCLA. «Por lo tanto, podemos tomar lo que les sucedió a las panteras de Florida como una advertencia. Cuando su diversidad genética alcanzó niveles muy bajos en la década de 1990, las panteras estuvieron a punto de extinguirse debido a factores asociados con la depresión por endogamia».