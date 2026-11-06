Adiós a los ultraprocesados: comida ecológica sin intermediarios y a un precio justo en BioCultura Madrid

Comer sano, comprar directamente a quien cultiva y saber qué hay detrás de cada etiqueta. Esa es la propuesta de BioCultura Madrid 2026, la gran feria de productos ecológicos y consumo responsable, que vuelve a Ifema con su edición más institucional y una mirada crítica a los ultraprocesados.

La 42ª edición de BioCultura Madrid 2026 se celebrará del 26 al 29 de noviembre en el Pabellón 3 de Ifema. La organiza la Asociación Vida Sana y reunirá a unos 400 expositores, con una previsión de más de 55.000 visitantes y alrededor de 300 actividades paralelas.

El listón de partida es alto. La edición de 2025, celebrada del 6 al 9 de noviembre, cerró con 54.206 visitantes y 412 expositores, además de 278 periodistas acreditados, 1.802 visitantes profesionales registrados y más de 20.000 referencias de producto en los estands.

La feria ecológica de referencia

Montse Escutia, presidenta de Vida Sana y directora del salón, se muestra optimista: «Todo apunta a que 2026 va a ser una gran feria en Madrid». Y define el encuentro como un apoyo firme al sector: «BioCultura se yergue como un bastión incólume de apoyo y de respaldo al sector ecológico».

Las cifras de reserva le dan la razón. Según la organización, queda menos de un 10% del espacio expositivo por ocupar. Entre las firmas confirmadas figuran Natursoy, AlterNativa 3 y Dismag, y este año gana peso el sector de los complementos alimenticios.

La feria se organiza en grandes áreas: alimentación ecológica certificada, cosmética eco-natural certificada, moda sostenible, bienestar, salud y fitness, y eco estilo de vida, un apartado que abarca desde la bioconstrucción y las energías renovables hasta la banca ética o el turismo responsable.

Una gran presencia institucional

Si algo distingue a esta edición es el respaldo institucional. Consejos certificadores, diputaciones y cámaras de comercio participarán con espacio expositor y actividades propias, lo que se traduce en una amplia representación de productores de todo el país con alimentos ecológicos y sabor a territorio.

El contingente más numeroso llega de Galicia: el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia acudirá con 22 empresas. Le siguen el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, con 18 participantes, y la Diputación de Jaén, con 13 expositores, con el aceite de oliva como gran protagonista.

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias llevarán 12 cada uno. Navarra y Cantabria aportan 10, Ecovalia 9, la Cámara de Comercio de Teruel 7, la Diputación de Ávila 6, Castilla y León 5 y La Rioja 4.

Pequeños productores, grandes protagonistas

En total, cerca de 130 productores llegarán a Madrid bajo el paraguas de estas entidades. La mayoría son pequeños proyectos familiares que, según la organización, actúan como guardianes del medio rural y frenan la despoblación con empleo local y sostenible.

Al apostar por variedades locales y razas autóctonas, estos productores preservan un patrimonio gastronómico y genético que la gran industria suele ignorar. Miel de León, azafrán de Teruel, algas gallegas, escanda asturiana o pistachos de Tudela son algunos ejemplos de lo que podrá encontrarse en los pasillos.

BioCultura les ofrece algo cada vez más escaso: vender sin intermediarios y explicar al consumidor el valor de su trabajo. Según los informes de Vida Sana, el 97,9% de los visitantes compra directamente en la feria y muchos productores agotan sus existencias el sábado por la tarde.

Un escudo frente a la gran distribución

La fidelidad es otro termómetro. Para cada nueva edición se suele reservar el 85% o más del espacio expositivo con meses de antelación, y el público otorga a los expositores una puntuación media de 9,06 sobre 10. El perfil dominante es el de un consumidor concienciado y dispuesto a pagar el valor real del producto.

Los productores artesanales y familiares describen la feria como un escudo protector frente a la gran distribución. Mientras el mercado bio masivo corre el riesgo de perder su esencia en los lineales del supermercado, aquí el trato es directo en ambas direcciones.

Ese contacto no sólo dignifica su labor, sino que les permite defender márgenes de beneficio justos. Los espacios profesionales B2B completan el círculo, con cientos de interacciones comerciales en las que los comités y diputaciones ayudan a los más pequeños a unir fuerzas.

España quiere comer más sano

El contexto acompaña. Según el informe anual de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, al 77,1% de la población le gusta seguir una dieta sana, en un escenario donde la salud gana protagonismo y predomina la dieta mediterránea.

El gasto en alimentos saludables creció un 29,2% entre 2019 y 2023, muy por encima del de los no saludables, según TBS Education. Sin embargo, el informe Radar Saludable revela una brecha: sólo uno de cada cuatro consumidores consigue comer mejor de forma constante.

El precio y el tiempo son las principales barreras. La OCU constata que dos tercios de los españoles aún no siguen una dieta realmente saludable, aunque el 56% ya consume menos bebidas azucaradas. La Universidad de Oviedo advierte, además, de desigualdades generacionales y económicas en esta transición.

Lo ecológico, en 2 de cada 3 hogares

La alimentación ecológica ya está presente en el 67% de los hogares españoles, según el informe de Ecovalia presentado en Alimentaria 2026. Y el consumo de productos ecológicos creció un 4,2% en valor en 2025, tras el estancamiento de 2024.

El mercado ecológico español alcanza ya los 3.250 millones de euros, con un gasto por habitante de unos 66 euros al año, casi un 3% más. Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid concentran el mayor consumo, según los datos recopilados por la organización.

En producción, España es el país líder de Europa, con más de 3 millones de hectáreas de cultivo ecológico, el 12,3% de su superficie agraria útil. Las mujeres son titulares de cerca del 32% de estas explotaciones, por encima del 28,6% del conjunto del sector agrario.

La salud, motor de compra

La salud es el principal motivo para comprar ecológico, sobre todo en hogares con niños pequeños o con personas con problemas de salud. El impacto ambiental y el bienestar animal ganan peso como razones secundarias. Más del 70% del gasto lo realizan mayores de 50 años.

Los segmentos ligados al bienestar crecen a doble dígito, según Bio Eco Actual: yogures (+26%), refrescos funcionales y kombuchas (+21%), semillas (+20%), panificación (+17%), alimentación infantil (+14%) y tés (+12%). El comercio electrónico ecológico, por su parte, sube un 22%.

Buena parte de estos compradores son recientes. El 62% se ha iniciado en lo ecológico en los últimos cinco años y un 44% compra este tipo de productos al menos una vez al mes. El consumidor tipo es aspiracional: le gustaría ser un convencido, pero su cesta depende mucho del precio.

Precio e información, la asignatura pendiente

El informe Voice of the Consumer 2025 de PwC, con 21.075 encuestados en 28 países, confirma esa tensión. Los consumidores buscan una dieta sana, cercana y sostenible, pero el 51% prioriza obtener más valor por su dinero ante el coste de la vida.

Aún queda margen. Sólo el 37% tiene en cuenta el impacto ambiental o social de lo que compra, un 8% considera determinante que sea ecológico y casi un 40% no conoce ningún sello ecológico, según Compromiso RSE. La buena noticia, según Asobio, es que la brecha de precios se reduce.

El deseo de comprar en origen es casi unánime: el 97% de los españoles quiere comprar directamente a pequeños productores, según un estudio de ClicKoala con la Universidad de Castilla-La Mancha. Ya hoy, casi un 25% de las ventas ecológicas escapa a los establecimientos convencionales.

El secuestro del paladar

BioCultura Madrid 2026 llega con una advertencia sobre la comida basura. La industria alimentaria diseña productos buscando el llamado bliss point, la combinación exacta de azúcar, sal y grasas que maximiza el placer cerebral y anula los mecanismos naturales de saciedad.

Al exponerse a sabores artificialmente intensos, los alimentos naturales, como las verduras o el pescado cocinado de forma tradicional, empiezan a parecer insípidos o amargos. El paladar se acostumbra al estímulo extremo y pierde matices, un efecto que algunos llaman «fenómeno anestesia».

«En el sector infantil, la alimentación basura causa estragos. Afortunadamente, el proceso de restaurar un correcto paladar es reversible», asegura Escutia. Para la directora de la feria, se trata de dejar de caer en «las fauces de la gran industria alimentaria».

Los niños, en el punto de mira

Los datos que maneja la organización son preocupantes. Un estudio de la Universidad de Texas concluyó que 4 de cada 5 alimentos comercializados para niños pequeños son ultraprocesados, lo que moldea sus preferencias gustativas desde los primeros meses de vida.

Una investigación liderada por la doctora Yanina Pepino, de la Universidad de Illinois, demostró que niños y adolescentes necesitan un 40% más de sacarosa que los adultos para detectar el mismo dulzor. Rodeados de productos azucarados, saturan su paladar y se alejan de los alimentos saludables.

En España, la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dentro del Proyecto INMA, relacionó un mayor consumo de ultraprocesados durante el embarazo con un mayor consumo de estos productos en la infancia y al inicio de la adolescencia.

Un tercio de la energía infantil

El mismo trabajo, publicado en BMC Public Health, vinculó también más horas de televisión y menos actividad física con un consumo más elevado. Según la UMH, los ultraprocesados aportan alrededor de un tercio de la energía diaria que consumen los niños en España.

Ese consumo elevado se ha relacionado con cambios asociados a la obesidad y a un mayor riesgo de diabetes: mayor índice de masa corporal, más perímetro de cintura y niveles más altos de glucosa en sangre. La desconexión de los sentidos también se ve en el comedor escolar.

Según la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, 2 de cada 3 jóvenes rechazan los menús tradicionales por la falta de los fritos y atractivos artificiales a los que están acostumbrados. Y, según GfK, sólo el 25,3% de los menores de 30 años considera necesario priorizar una alimentación equilibrada.

Un paladar que se regenera

¿Tiene vuelta atrás? Sí. Las papilas gustativas se regeneran por completo cada dos semanas, y tras reducir drásticamente los ultraprocesados durante 2 o 3 semanas, el paladar recupera su sensibilidad y vuelve a disfrutar de los sabores sutiles y amargos de la comida real.

Para reeducarlo hace falta información, y las familias son las primeras que deben saber qué es lo más saludable. En demasiadas ocasiones, advierte la organización, son los propios progenitores quienes desvían a sus hijos hacia una alimentación pobre en nutrientes.

Escutia defiende el alimento ecológico como el que mejor conserva el sabor de siempre: «Nos remite a un tiempo en que las patatas sabían a patatas y las lechugas… a lechugas». Y añade: «Un alimento ecológico, por su calidad intrínseca, no necesita que nadie lo enmascare».

Showcooking, talleres y charlas

Esa reeducación tiene su escenario en el showcooking, una de las salas con más éxito de la feria. «En la próxima edición madrileña se volverá a llenar durante los 4 días», anticipa Escutia. Allí se enseñará a cocinar de forma saludable ahorrando tiempo.

El programa incluye charlas de expertos sobre salud, bienestar, ecología y autosuficiencia, además de talleres y juegos para niños en el espacio MamaTerra. Algunas actividades requieren inscripción previa o un pago adicional, por lo que conviene consultar la agenda antes de ir.

Más allá de la comida, los visitantes encontrarán cosmética e higiene certificadas libres de tóxicos, moda sostenible con tejidos orgánicos, materiales de construcción no tóxicos y soluciones de ahorro energético y decoración sostenible para el hogar.

Once razones para no perdérsela

La organización resume en once los motivos para acudir, desde hablar cara a cara con agricultores y artesanos hasta explorar la autosuficiencia y el «hazlo tú mismo». Con cada entrada y cada compra, además, se apoya a pequeños proyectos y pymes comprometidos con el entorno.

Para Escutia, la feria es la respuesta a una ciudadanía que quiere volver a saborear los alimentos sin añadidos ni adulteraciones. «Están secuestrando nuestro paladar, nuestra salud, nuestro bienestar… En ese sentido, BioCultura es un libro abierto para volver a lo más sano, a lo más sabroso y a lo más seguro», zanja.

Datos prácticos de BioCultura Madrid 2026

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