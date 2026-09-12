Fernando Alonso: «Madring es más divertido que el resto de circuitos urbanos, hay velocidad extra»

Fernando Alonso puso a Madring por encima del resto de circuitos urbanos en cuanto a diversión tras la clasificación del Gran Premio de España en la que sólo pudo llegar al decimoctavo puesto, desde el que saldrá en la carrera de este domingo (15:00 horas). El piloto de Aston Martin resaltó el apoyo de la afición y la «velocidad extra» y «adrenalina» que ha sentido este sábado en el circuito madrileño. «Es inigualable dar una vuelta aquí comparada con cualquier otro sitio», afirmó a los medios.

«Difícil poner en un ranking de la pista. Para mí, los circuitos convencionales siempre van a ganar, porque son circuitos en los que puedes entrenar todos los días del año, puedes buscar los límites del coche. En Fórmula 1 siempre vas a los límites de las prestaciones. En los circuitos urbanos vas siempre al 95% porque tienes esos muros y tienes que también acabar la carrera», destacó el asturiano.

«Creo que es divertido respecto a otros circuitos, Baku o Singapur o algunos así, creo que por lo menos aquí tienes esa velocidad extra, tienes esa adrenalina», añadió Alonso, que cifró la pérdida de potencia del motor Honda en Madring: «Creo que tenemos 37 kilómetros por hora de déficit en la recta. No hay ningún sitio posible para adelantar».

Más de Fernando sobre el cariño de la afición española en el segundo GP de casa tras Montmeló: «Lo mejor del fin de semana está siendo la gente. Veo la grada de color verde y llena de Aston Martin». Tanto Alonso como Carlos Sainz cayeron en la Q1, pero los pilotos españoles no se rinden y este domingo tratarán de aprovechar cualquier situación para conseguir un buen resultado en Madring.