Davinchi se despide de su padre tras morir en el accidente de Adamuz: «Me guiarás toda la vida»

El mundo del fútbol está con Davinchi. El futbolista del Getafe recibió este martes la trágica noticia de la muerte de su padre, David Cordón, para sumar la víctima número 42 del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El hombre de 50 años se encontraba en el tren de Alvia que hacía el trayecto de Madrid a Huelva después de ver a su hijo esa misma mañana en el Coliseum ante el Getafe.

Después de largas horas de desconcierto, la familia se desplazó a Córdoba para confirmar que se encontraría entre los fallecidos del trágico suceso. Es por ello que el delantero decidió lanzar un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de su padre: «Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo».

«Como me dijeron una vez ‘Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino’, tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. TE AMO PAPÁ», escribió junto a fotos de él y su padre desde que era un niño hasta estar juntos en el césped del Getafe.

Previamente, el club azulón daba la noticia apoyando al jugador en las horas más difíciles de su vida: «Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos querido publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador “Davinchi” en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. «Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos!». Un mensaje que completó al responder la publicación de Davinchi: «Los que tuvimos la suerte de conocer a tu padre sabemos la gran persona que era y que ahora te guía desde el cielo. ¡Estamos contigo!».