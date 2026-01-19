El padre de Davinchi, jugador del Getafe, entre los desaparecidos de la tragedia de Adamuz

David Cordón, padre del futbolista del Getafe Davinchi, se encuentra entre los desaparecidos tras la tragedia ferroviaria que tuvo lugar este domingo en Adamuz, municipio de Córdoba, al descarrilar dos trenes. El familiar se hallaba en el tren procedente de Madrid dirección Huelva, su ciudad natal y la del jugador de Primera División y OKDIARIO ha podido confirmar que nadie de su entorno ha podido contactar todavía con él este lunes.

El motivo de su viaje era precisamente ver en primera persona el Getafe-Valencia, disputado este domingo a las 14:00 horas en el Coliseum, estadio de la provincia de Madrid. David Cordón, que viajó a la capital de España para ver el partido de su hijo, subió al tren que partía desde la estación de Atocha con destino a Huelva, pero al sufrir el descarrilamiento no se ha vuelto a saber nada de él.

David Cordón es ex jugador de la selección española de fútbol playa y leyenda del deporte onubense. Cabe resaltar su increíble palmarés con dos subcampeonatos del mundo (2003 y 2004) y dos campeonatos de Europa (2001 y 2004). Individualmente, también fue escogido como el mejor jugador de la Euroliga en 2004. A día de hoy se dedicaba a ser enfermero en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Su hijo Davinchi fichó el pasado verano por el Getafe en la Liga directamente desde Primera Federación tras brillar con el Recreativo de Huelva, donde la temporada pasada jugó 32 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia. Sus actuaciones le llevaron a la selección española sub 19, con la que ya suma tres encuentros. Este curso sufrió una lesión de menisco que le ha impedido disputar más de siete duelos, aunque tiene toda la confianza de José Bordalás.

Davinchi reza por su padre

Davinchi ahora reza por la vida de su padre, David Cordón. El jugador del Getafe publicó una imagen en sus redes sociales con una figura de Jesucristo en la que añade el siguiente mensaje de fe: «Cristo, en ti pongo mi fe y mi voluntad. Pase lo que pase creo en ti y en tu amor eterno». Las próximas horas serán clave para conocer el estado de salud del afectado por el accidente de los trenes en Adamuz mientras se siguen intentando rescatar a las personas desaparecidas.