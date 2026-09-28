La falta de trabajadores de temporada abre nuevas vías de contratación internacional para las empresas de Baleares

La dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo de temporada está llevando a las empresas a mirar más allá de las fronteras nacionales. Baleares, donde buena parte de la actividad económica está vinculada a sectores con necesidades estacionales de mano de obra, se encuentra ante el reto de encontrar mecanismos que permitan responder a estas necesidades mediante vías de contratación legales, ordenadas y adaptadas a las demandas empresariales.

Este desafío estuvo presente en el encuentro del Thematic Working Group on Legal Pathways for Migration del Budapest Process, celebrado los días 16 y 17 de septiembre en Islamabad (Pakistán). La reunión estuvo centrada en el desarrollo de vías legales de migración y, especialmente, en cuestiones relacionadas con la movilidad laboral y la contratación internacional de trabajadores.

En este contexto participó ASEMTRAT (Asociación Empresarial con Trabajadores de Temporada), que trasladó al debate internacional la perspectiva de las empresas españolas que trabajan con trabajadores de temporada y utilizan mecanismos de contratación y movilidad internacional.

El encuentro reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones y empresas para analizar cómo mejorar los sistemas que permiten a trabajadores desplazarse legalmente entre países para cubrir necesidades laborales. Entre los asuntos abordados estuvieron la identificación de competencias profesionales, la formación de los trabajadores, el reconocimiento de cualificaciones y la cooperación entre países de origen y destino.

Para territorios como Baleares, con una importante demanda de empleo vinculada a determinadas épocas del año, el debate adquiere especial relevancia. La contratación internacional puede convertirse en una de las herramientas a tener en cuenta cuando las empresas no encuentran en el mercado laboral más cercano los perfiles que necesitan.

Uno de los elementos destacados de la reunión de Islamabad fue precisamente la participación del sector privado. La presencia de empresas y asociaciones empresariales permitió incorporar al debate la experiencia de quienes intervienen directamente en los procesos de contratación y gestión de trabajadores internacionales.

La perspectiva empresarial pone sobre la mesa cuestiones prácticas como la identificación de perfiles, la adecuación de las competencias a los puestos disponibles, la preparación previa de los trabajadores o los procedimientos necesarios para que una contratación internacional pueda desarrollarse de forma eficaz y dentro del marco legal.

La participación de ASEMTRAT permitió trasladar estas necesidades al ámbito de un foro internacional en el que participan países de origen y destino, organismos especializados y representantes del sector privado.

El Budapest Process funciona como un espacio de diálogo y cooperación internacional en materia de migración y movilidad. Dentro de este marco, el grupo de trabajo dedicado a las vías legales de migración analiza fórmulas para facilitar desplazamientos regulares y ordenados, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los países de origen como las de los mercados laborales de destino.

En el caso de Baleares, este debate conecta directamente con uno de los retos a los que se enfrentan las empresas que necesitan incorporar trabajadores durante periodos concretos del año: disponer de mecanismos de contratación que permitan anticipar las necesidades de personal y facilitar la llegada legal de profesionales con las competencias requeridas.

La reunión de Islamabad sirvió así para poner en común experiencias y explorar mecanismos de cooperación que permitan mejorar la movilidad laboral internacional. Un debate que, para las empresas de temporada, puede resultar especialmente relevante ante la necesidad de encontrar nuevas fórmulas para cubrir puestos de trabajo y garantizar que la contratación internacional responda tanto a las necesidades empresariales como a los derechos y condiciones de los trabajadores.