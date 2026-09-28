Se buscan voluntarios para vivir en un camping de Portugal con las comidas incluidas a cambio de 25 horas de trabajo semanales

Para quien esté interesado en vivir nuevas experiencias, como vivir en un camping de Portugal durante unas semanas, rodeado de naturaleza y sin gastar en comida, este es el artículo correcto. Las plataformas de voluntariado han convertido este tipo de experiencias en algo habitual: se colabora unas horas en un proyecto y, a cambio, se recibe alojamiento y otros beneficios.

Una de las últimas ofertas publicadas llega desde el norte del país vecino, en una zona muy próxima a Galicia. El anfitrión asegura que necesita ayuda «ahora mismo», ha aprobado a voluntarios recientemente y sigue buscando más candidatos. Las condiciones son concretas, aunque incluyen algún detalle que no aparece en el titular y que conviene leer con calma.

Vivir en un camping de Portugal a cambio de 25 horas semanales: conoce la oferta de NaturViana

NaturViana, un camping naturista situado en Viana do Castelo, en la región del Miño portugués, ha publicado el anuncio en la plataforma Worldpackers.

Este busca voluntarios para colaborar en tareas de construcción, reparación y mantenimiento durante 25 horas a la semana, con dos días libres y una estancia mínima de solo dos días. La plaza está abierta tanto a quienes viajan solos como a parejas y dúos de amigos.

A cambio, el anfitrión ofrece desayuno, almuerzo y cena todos los días, además de alojamiento. Sin embargo, hay un matiz importante: el proyecto cobra una tasa adicional de veinte euros al día, que se suma al precio de la suscripción anual a Worldpackers.

Según el anuncio, ese dinero cubre el consumo de agua y electricidad, las comidas y los materiales, y no equivale al pago del alojamiento.

El propio anfitrión subraya que la tarifa no tiene ánimo de lucro y que el importe y la forma de pago se comunican antes de confirmar la estancia, «sin costos adicionales inesperados».

Aun así, el cálculo es sencillo: un mes en el camping supone unos 600 euros, una cifra que conviene tener en cuenta antes de presentar la solicitud.

¿Qué tareas hay que hacer en este camping de Viana do Castelo y qué se recibe a cambio?

NaturViana busca «una persona práctica, responsable y con iniciativa» para ayudar en los distintos espacios del recinto. Las tareas se reparten según las necesidades de cada momento y la experiencia de cada voluntario, de modo que no hace falta dominarlas todas desde el primer día.

El anuncio adelanta las más habituales, que combinan el trabajo manual con el cuidado del entorno, detalladas a continuación:

Pequeños trabajos de carpintería y montaje.

Pintura y decoración de las instalaciones.

Construcción y reparaciones varias.

Jardinería y cultivo.

Organización y limpieza de las zonas de trabajo.

Además de las tres comidas, la ficha menciona acceso a internet de alta velocidad, uso de la cocina equipada y de la lavandería, y la posibilidad de participar en excursiones, rutas y eventos. En cuanto al alojamiento, el anuncio recoge desde la acampada en tienda hasta habitaciones compartidas o privadas, aunque la opción concreta se acuerda con el anfitrión.

Ahondando en NaturViana, un camping naturista en el norte de Portugal

El proyecto está en Portela Susã, una parroquia rural de Viana do Castelo, a unos 50 kilómetros de la frontera española. Sus responsables lo describen como un minicamping ecológico en un entorno naturista, con parcelas para tiendas y autocaravanas, una piscina orgánica sin productos químicos y alojamientos alternativos, todos ellos rodeados de árboles, flores y mariposas.

Detrás están Adriano Piñeiro y su pareja, Nina. Según contaba en 2022 el medio portugués NiT, Adriano practica el naturismo desde los 17 años y, tras una etapa en Alemania, decidió transformar un terreno familiar.

Empezaron en 2012 con una piscina en el jardín de su padre y reciben huéspedes desde 2017. Funciona con paneles solares, iluminación LED y tres manantiales al aire libre.

Su elemento más llamativo es una cúpula de vidrio de 25 metros cuadrados, con salón, dormitorio y vistas panorámicas desde la cama, que sus dueños presentan como la primera de este tipo en Portugal y en Europa. El carácter naturista es, precisamente, uno de los rasgos que definen el lugar y un aspecto que cualquier voluntario debe valorar antes de apuntarse.

Requisitos y cómo inscribirse para vivir en un camping de Portugal

Las condiciones de acceso son pocas, pero claras. El anfitrión pide tener entre dieciocho y 35 años y un nivel intermedio de portugués o de inglés. La oferta no incluye los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni el visado, aunque los ciudadanos españoles no necesitan este último para entrar en Portugal. Desde Vigo, además, el viaje por carretera ronda la hora.

El proceso de inscripción, como ocurre también con otras propuestas de voluntariado, se realiza por completo a través de Worldpackers y consta de varios pasos:

Crear un perfil: se hace en la plataforma con fotos, idiomas y experiencia previa en tareas manuales.

se hace en la plataforma con fotos, idiomas y experiencia previa en tareas manuales. Contratar un plan anual : el más básico cuesta unos 59 dólares para una persona y 69 para dos, y permite solicitar tantas plazas como se quiera durante 12 meses.

: el más básico cuesta unos 59 dólares para una persona y 69 para dos, y permite solicitar tantas plazas como se quiera durante 12 meses. Enviar la solicitud: desde la ficha de NaturViana, con las fechas deseadas y una breve presentación.

desde la ficha de NaturViana, con las fechas deseadas y una breve presentación. Confirmar con el anfitrión: el tipo de alojamiento y el pago de la tasa diaria antes del viaje.

Por último, la plataforma incluye además asistencia de su equipo durante toda la estancia y verifica a los anfitriones antes de publicar sus ofertas, como en el caso de NaturViana. Y aquí va un detalle práctico: el camping funciona solo con reserva previa y sus dueños piden expresamente no presentarse allí sin avisar, algo que también afecta a quienes lleguen como voluntarios.