El juez zanja la segunda comparecencia de Maduro con un rotundo: ”No voy a desestimar el caso”

Había cierta expectación por ver a Nicolás Maduro de nuevo fuera de la cárcel, ya que este jueves asistía a la Corte de Nueva York. El narcodictador venezolano comparecía por segunda vez ante el juez Alvin Hellerstein en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro ha sido trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la cárcel de Brooklyn en la que está preso y ha llegado a la sala junto a su esposa Cilia Flores. Iba vestido con el uniforme carcelario típico de los presos federales: un mono de color arena y llevaba gafas negras. Cilia Flores también vestía uniforme de cárcel. Ambos han usado auriculares para la traducción simultánea al español y se sentaron en la mesa de la defensa.

Maduro ha permanecido en silencio durante su comparecencia en la Corte de Nueva York, según relatan los medios norteamericanos, no ha hecho declaraciones personales ni discursos como en su primera comparecencia de enero, donde se proclamó inocente, «prisionero de guerra» víctima de un secuestro.

Se ha limitado a tomar notas tranquilamente mientras sus abogados solicitaban desestimar los cargos por la disputa sobre quién debe pagar los honorarios de la defensa, bloqueados por sanciones estadounidenses, y otros asuntos previos al juicio.

El juez de la Corte Federal de Nueva York ha rechazado la petición de la defensa de Nicolás Maduro, para desestimar los cargos por narcotráfico en su contra ante la imposibilidad de sufragar los costes del proceso, una vez sus cuentas se encuentran bloqueadas por el Gobierno de Estados Unidos.

«No voy a desestimar el caso», ha zanjado el juez en la segunda sesión judicial contra el presidente Maduro por supuestos delitos de narcotráfico, que acoge la corte federal de Manhattan tras su sorpresivo arresto a principios de enero de 2026 en un histórico operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas, informa Ep.

Hellerstein ha pedido al fiscal adjunto Kyle Wirshba que averigüe si Maduro y su esposa, Cilia Flores, disponen de otras formas de hacer frente a los gastos, una vez tampoco se ha permitido al Gobierno de Venezuela sufragar el litigio.

El propio juez ha reconocido que «lo más probable», en caso de que existieran, es que estos fondos «serían susceptibles de ser decomisados o estarían sujetos a sanciones», y se ha preguntado si el tribunal puede ordenar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que levante las sanciones.

Sin embargo, el fiscal ha puesto en duda que el tribunal tenga tales atribuciones y ha explicado que la vía adecuada es que el presidente Maduro presente una demanda civil para impugnar estas sanciones, informa la CNN.

El fiscal adjunto ha persuadido al juez de no permitir que Maduro y su esposa pudieran utilizar los fondos del Gobierno venezolano para pagar el juicio. «Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela», ha justificado Wirshba, para quien esta maniobra «socavaría» la efectividad de las sanciones.