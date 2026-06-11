El PP impone su mayoría y mantendrá la presidencia y vicepresidencia del Parlamento andaluz

El PP ha consolidado este jueves su dominio en la Mesa del Parlamento andaluz con la reelección de Jesús Aguirre. El popular repetirá como presidente del Parlamento de Andalucía durante la XIII Legislatura. La vicepresidencia será también para el PP, al resultar elegida Ana María Mestre.

A diferencia de Castilla y León con los populares, Vox no tendrá representación en la Mesa del Parlamento, optando por la estrategia seguida en Aragón y Extremadura mientras se mantiene las negociaciones de cara a un pacto de gobierno. En este caso, los de Abascal no han propuesto candidato. Tampoco el PSOE ni Por Andalucía. La única candidata presentada fue Begoña Iza, de Adelante Andalucía, que recibió ocho votos en ambas votaciones.

El diputado del PP ha sido elegido este jueves en el pleno de constitución de la nueva Cámara con los 53 votos de su grupo, suficientes para lograr la mayoría simple en la segunda votación. En la primera ronda, Aguirre ya había obtenido los mismos 53 apoyos, dos menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El popular, que ya ocupa el cargo desde 2022 tras dejar la Consejería de Salud y Familias, afronta así su segundo mandato al frente de la institución.Con este resultado, el PP mantendrá tanto la presidencia como la vicepresidencia del Parlamento andaluz, quedando Vox sin representación en la Mesa de la Cámara.

Vox sobre la legislatura: «Defenderemos los votos»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha valorado el inicio de la legislatura con un mensaje de compromiso hacia sus votantes. «Comenzamos la XIII Legislatura con mucha ilusión y mucha responsabilidad porque los andaluces han decidido que Vox sea clave en las políticas de cambio de rumbo que nosotros consideramos que necesita Andalucía», ha señalado.

Gavira ha asegurado que afrontan esta etapa «con mucha humildad, pero también con mucha firmeza y con mucha determinación de defender cada voto que nos han concedido los andaluces».

Asimismo, ha subrayado que Andalucía «se merece mucho más sentido común y un gobierno en nuestra tierra que haga oposición frontal a la mafia de Sánchez». «Ese es nuestro compromiso y es lo que vamos a cumplir seguro en estos próximos años de legislatura», ha concluido.