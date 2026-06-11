Vox sospecha un «complot de las cúpulas agrarias» con el PP para evitar un acuerdo de Gobierno en Andalucía

Las negociaciones entre PP y Vox para la investidura de Juanma Moreno han arrancado en plena polémica por un manifiesto publicado por las principales asociaciones agrarias de Andalucía con el que piden «continuidad» en las políticas llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura. El primer paso para la conformación del próximo Ejecutivo andaluz se da este jueves, con la protocolaria constitución de la mesa del Parlamento.

Vox sospecha que el PP está tratando de instrumentalizar las asociaciones agrarias por medio de las cúpulas de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, para evitar un pacto similar al sellado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde Vox ha logrado imponer la prioridad nacional en todas las políticas pactadas, incluyendo las del sector primario. Teniendo en cuenta que la Consejería de Agricultura es la que mayor calado tiene en comparación con la del resto de comunidades autónomas.

Las sospechas en Vox se dispararon este lunes con el comunicado conjunto emitido por dichas asociaciones agrarias con el que se presentan como «portavoces del sector agroalimentario andaluz», elogiando «el trabajo desarrollado por el equipo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural» y «la eficacia de los mecanismos de coordinación» de la Mesa de Interlocución Agraria.

En el manifiesto, piden expresamente «continuidad» con la gestión realizada, aludiendo indirectamente a la labor de Ramón Fernández-Pacheco y presidente del PP en Almería, en el foco por el caso de corrupción de la cúpula provincial por mordidas en las comisiones de mascarillas en la pandemia.

Sin embargo, fuentes internas de Asaja consultadas por OKDIARIO denuncian que el manifiesto se publicó «sin contar con los socios ni con las cúpulas provinciales». De ahí que, pasados los días, siga preguntándose entre los corrillos agrarios quiénes están detrás de este manifiesto emitido horas antes de mantener la primera reunión los equipos negociadores de PP y Vox.

«No tiene precedentes un manifiesto con ese fin partidista», critican en la Asociación Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor), organización independiente del sector primario, surgida durante las tractoradas de 2024 y que agrupa a un millar de explotaciones en la provincia. Desde Agacor critican que el manifiesto «no refleja el sentir del sector agroalimentario andaluz», tal y como señalan.

Desde Vox insisten en mantener la «cautela» ante el pronunciamiento, mientras lo califican de «estrategia pueril que no representa ni a los agricultores ni a los ganaderos». La formación sostiene que mantiene buena relación con todas las asociaciones, con las que ha mantenido «interlocución durante toda la legislatura», advirtiendo que «las posiciones de la cúpula no representan las de sus bases».

Y destacan que el mismo día que se emitió el comunicado, el equipo de Vox en Almería mantuvo una reunión cordial con el secretario general de COAG «para abordar la falta de infraestructuras hídricas, la competencia desleal o el fraude en el etiquetado porque son la ruina del sector».

La fuerza agraria de Vox tras el 17-M

El partido liderado por el gaditano Manuel Gavira consolidó su base más sólida precisamente en los pequeños municipios y zonas dependientes del sector agrario, donde su discurso contra la competencia desleal, la falta de agua y las políticas de Bruselas cala con más fuerza. Destaca especialmente Almería, donde el cabeza de lista, Rodrigo Alonso, (portavoz nacional de Campo y Trabajo) logró el sorpasso al PSOE y Vox obtuvo sus mejores resultados provinciales.

Lo mismo ocurre en Huelva, Jaén y el interior de Córdoba, zonas de olivar y agricultura intensiva especialmente sensibles a las amenazas que perciben de las grandes cooperativas de capital extranjero y de los acuerdos comerciales europeos.

Los resultados del 17 de mayo obtenidos por Vox refuerzan la exigencia que puso sobre la mesa Gavira sobre prioridad nacional en Andalucía. Vox pasó de 14 a 15 escaños (13,82 % de los votos) y se convirtió en socio imprescindible: el PP bajó de 58 a 53 diputados y necesita los 15 de Vox para alcanzar la mayoría absoluta (68 escaños). Lo que le llevaría a poder negociar la vicepresidencia y varias consejerías, como adelantó OKDIARIO.

Pese a ello, de cara a las negociaciones, en Vox insisten en que mantendrán la misma estrategia que en el resto de España: «Primero las políticas y luego los sillones». Así como adelantan que continuarán con el hermetismo habitual en las conversaciones con el PP.

En su discurso durante todos estos meses electorales, Vox ha sostenido que exigirán las mismas condiciones en todo el territorio nacional, «con la capacidad de voto que les han otorgado las urnas». En ese sentido, para los de Abascal, el rechazo frontal a la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y al acuerdo con Mercosur constituye una línea roja innegociable. Defienden la «prioridad nacional» también en el sector primario y exigen que Moreno se comprometa a aplicar las mismas políticas que ya han pactado en otras comunidades.