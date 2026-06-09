PP y Vox se reúnen por primera vez tras las elecciones para abordar un acuerdo en Andalucía

El Partido Popular y Vox se han reunido hoy por primera vez tras las elecciones en Andalucía para abordar un acuerdo que permita la gobernabilidad en la comunidad autónoma.

Según revelan fuentes populares andaluzas, la reunión se ha celebrado en el Parlamento y han participado tanto Moreno Bonilla como Gavira, líder de Vox en la comunidad autónoma, además de parte de sus equipos más cercanos.

Según estas mismas voces, el encuentro se ha desarrollado «en un clima de cordialidad» y ambas partes se han emplazado a seguir dialogando en los próximos días para explorar las diferentes posibilidades que permitan a ambas formaciones quedar satisfechas con el posible futuro acuerdo.

Esta primera reunión se produce días después de que OKDIARIO desvelara que el pasado sábado, durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la llegada del Papa León XIV a España, Juanma Moreno y el líder de Vox, Santiago Abascal, conversaran durante más de media hora.

Esta primera reunión entre ambos equipos negociadores se produce una semana después de que PP y Vox anunciaran un acuerdo de legislatura para gobernar Castilla y León y el mismo día en el que comienza el debate de investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco.

A pesar de que en todas las comunidades donde se han celebrado elecciones en los últimos meses se han acabado cerrando acuerdos de gobierno entre PP y Vox, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio, desde el primer momento, independencia a Juanma Moreno para decidir qué papel desempeñaría la formación de Abascal la legislatura que comienza ahora.

Hace pocas semanas, Juanma Moreno reconoció que no había contactado con Vox para negociar su investidura: «No tengo prisa», reconoció. Sin embargo, Vox si ha admitido en alguna ocasión su malestar por la falta de contactos, aunque con este acercamiento, el intercambio de pareceres habría empezado a fluir.

Las exigencias de Vox

La formación que lidera Santiago Abascal exige seguir la hoja de ruta marcada por el resto de autonomías, tanto en el fondo como en las formas. Es decir, Vox pretende primero negociar medida a medida, establecer garantías para asegurarse la puesta en marcha de lo acordado, establecer plazos de ejecución y después abordar la formación de gobierno.

Además, Vox quiere fijar posición en el gobierno andaluz sobre la inmigración, la situación del campo, establecer la prioridad nacional en las políticas sociales andaluzas y garantizar «el fin de las políticas socialistas», entre otras demandas que estarían dispuestos a negociar con los populares.

En el PP siempre han dejado claro que Moreno Bonilla se ha quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, por lo que la capacidad de demandar exigencias por parte de los de Abascal «es limitada», recuerdan, aunque también reconocen que ellos están «abiertos a negociar».