Mañueco en su discurso de investidura: «Bienvenidos los inmigrantes que contribuyan con su trabajo y compromiso»

Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura ha defendido ante las Cortes de Castilla y León la prioridad nacional pactada con Vox: «Serán bien recibidos los inmigrantes que quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso», ha asegurado ante los diputados presentes.

El candidato a la Presidencia de la Junta ha desglosado el contenido de su propuesta de Gobierno en una sesión, iniciada poco después de las 12 del mediodía, en la que ha señalado que el acuerdo alcanzado con Vox recoge medidas «inspiradas» en el principio de prioridad nacional. Esta medida, ha explicado, conllevará «establecer una asignación justa» de los recursos públicos «en función del arraigo real y verificable» de sus beneficiarios con Castilla y León, alejándolo de las «demagogias interesadas».

Mañueco ha concretado que la aplicación de este principio se regirá por «el respeto escrupuloso a la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico». «Son criterios que se vienen aplicando en todos los territorios de España desde hace mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo», ha defendido.

Además, ha criticado las políticas «fracasadas» del Gobierno de España en materia migratoria, que a su juicio «se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición».

En el plano económico, Mañueco ha garantizado la elaboración y aprobación de los Presupuestos de la comunidad autónoma en 2027 como «primer e imprescindible instrumento» para hacer de Castilla y León una región «dinámica e innovadora». Además, ha ratificado su apuesta por una política fiscal «moderada, justa e inteligente» y ha sido rotundo: «Vamos a seguir bajando impuestos»

Rebajas de impuestos y vivienda

Entre las medidas concretas en materia tributaria, el aspirante a revalidar la presidencia de Castilla y León ha anunciado una reducción del primer tramo del IRPF de 0,25 puntos porcentuales anuales hasta alcanzar un punto al final de la legislatura. Además de una rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del 12% sobre los primeros 100.000 euros para hermanos, tíos y sobrinos e «impuestos cero» en el medio rural para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. También ha incluido una deducción del 30%, con un límite de 150 euros anuales, para gastos en actividades deportivas y de gimnasio.

En materia de vivienda, ha confirmado la puesta en marcha de una «cuenta ahorro vivienda joven» con deducciones de hasta 1.500 euros anuales en el IRPF, también se podrán descontar impuestos caseros que ofrezcan viviendas desocupadas a precio asequible.

Con respecto a los autónomos, Mañueco ha prometido un Kit de Autónomos que incluirá un bono de 300 euros en la cuota, la ampliación de la tarifa plana a los primeros 24 meses y ayudas de hasta 18.000 euros para apertura de negocios.

A Mañueco, antes de entrar en el hemiciclo, le han preguntado por las palabras del Papa ayer en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que comparte la opinión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Yo, como el presidente, suscribo de la A a la Z el discurso del Papa», ha zanjado.

El popular castellanoleonés es la tercera investidura a la que se enfrenta para presidir la Junta, tras los acuerdos de gobierno alcanzados en legislaturas anteriores con Ciudadanos y Vox.