En varios de sus artículos, nuestro Código Civil habla del «buen padre de familia», concepto que proviene del derecho romano, donde el pater familias era el jefe de la casa y la persona responsable de la gestión de los bienes de la familia. Un «buen padre de familia» no es un concepto heteropatriarcal, ni mucho menos machista, sino el arquetipo de persona, hombre o mujer, sensata, diligente, ordenada y responsable. Aplicado a la política, Aristóteles dijo que «la prudencia es la única virtud peculiar del que manda». Los ciudadanos no deberíamos consentir que nos gobierne nadie que no actúe exactamente como un buen padre de familia: responsable, sensato, diligente, ordenado y, sobre todo, prudente.

Absolutamente ningún buen padre de familia obligaría a sus hijos a pasar hambre para dar su comida a los hijos de otros. Ninguno sacaría a sus hijos de un colegio para que su sitio lo ocupase otro, ni siquiera llevaría a sus hijos a un colegio más lejano o con peores medios para dejar el colegio bueno a los demás. Ningún buen padre de familia permitiría que sus hijos dejaran de ser atendidos cuando cayeran enfermos e incluso empeorasen o fallecieran, para que el hospital atendiera a otros niños menos graves. En definitiva, un buen padre de familia se preocupará por dar a sus hijos comida, educación y sanidad de calidad antes de dedicar sus esfuerzos y recursos a dárselos a los demás. Y solo cuando todas las necesidades básicas de sus hijos estén bien atendidas, comenzará a ayudar a otros necesitados, en la medida de sus posibilidades reales y empezando por los más cercanos y con mayores méritos. Este es exactamente el comportamiento que se les debe exigir a todos los políticos, sea cual sea su ideología.

En abril de 2026, si alguien en España habla de prioridad nacional, inevitablemente tenemos que pensar en lo más urgente que ahora mismo nos debería ocupar, y eso, sin lugar a dudas, debe ser echar a Pedro Sánchez y a sus socios comunistas, separatistas, golpistas y bilduetarras de todas las instituciones. Ahora mismo, la única prioridad nacional es derogar el sanchismo y enmendar absolutamente todo lo que han hecho durante los años que han gobernado. Hay que irse al BOE y suprimir todas las leyes, decretos y reglamentos aprobados por este Gobierno, cesar a todos los cargos que han nombrado, deshacer todo lo que han hecho. Desinfectar de sanchismo desde el ayuntamiento más pequeño hasta La Moncloa. Y, después de derogarlo absolutamente todo, empezar a construir lo que los autodenominados progres han destruido. Esta es hoy la auténtica prioridad nacional y la razón fundamental que justifica todos los pactos entre PP y Vox habidos y por haber.

Pero no es de esta auténtica prioridad nacional de la que hoy estamos hablando, sino de la que hemos comentado en los dos primeros párrafos de este artículo y de la que San Pablo habla claramente en su primera carta a Timoteo, cuando dice que «si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel». Si consientes que tu hijo se quede sin plaza en la guardería pública porque todas están ocupadas por otros venidos de fuera, no eres un buen padre de familia, igual que si haces que pase hambre o permites que tarden seis meses en verlo un especialista porque está atendiendo a los de fuera. Ocuparnos de nuestra familia antes que de los demás es la base del concepto de prioridad nacional incluido en los pactos entre PP y Vox. Pero, si no lo entienden así, a los políticos habrá que forzarlos a comprender en las urnas que los que les pagamos el sueldo no les vamos a consentir que desatiendan nuestras necesidades vitales por su interés egoísta de traer a unos nuevos votantes que nos sustituyan a quienes votamos, como a ellos no les beneficia.