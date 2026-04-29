Cámara de Alicante designa a Baño representante por su empresa y valida todos sus acuerdos

El Pleno del mes de abril de la Cámara de Comercio de Alicante ha otorgado un unánime respaldo a su actual presidente, Carlos Baño, frente a los continuos intentos desde la izquierda para descabalgarle de su actual puesto, romper la unidad y cohesión empresarial, tomar la entidad cameral e intentar desde ahí reescribir la historia de los últimos comicios en la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Frente a todo ello, el Pleno ordinario de abril de la citada entidad ha aprobado por unanimidad la continuidad de Carlos Baño, ahora como representante de su empresa Carbamar, y la convalidación de todos los acuerdos aprobados en los plenos desde noviembre de 2023.

La última acusación al presidente cameral había sido que la sociedad que le permite formar parte del pleno está extinguida desde finales de 2023 y que esta circunstancia le supondría la pérdida de la condición de componente del pleno cameral. Algo que en absoluto comparten ni expertos jurídicos, como ha adelantado OKDIARIO, ni el propio informe elevado al Pleno por el secretario general de la Cámara, Andrés Sevila.

En concreto, la sociedad Plasticart, representada por Carlos Baño en la Cámara de Comercio, fue absorbida mediante una operación de fusión por otra empresa, Carbamar, que por tanto sigue siendo su empresa. De hecho, tal como publicó OKDIARIO, los expertos jurídicos defendían que la extinción de la empresa por fusión por absorción no produce en sí misma la pérdida de la condición de miembro del pleno cameral; luego, tampoco la de la calidad de presidente. Además, la fusión por absorción es una figura que transmite también las relaciones jurídicas de la primigenia a la resultante.

En cuanto al informe de Andrés Sevila, había sido trasladado previamente a los miembros del comité ejecutivo y a los representantes de la administración tutelante, la Consellería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Ese informe, según ha podido saber OKDIARIO, concluye que «todos los actos y acuerdos llevados a cabo no son nulos de pleno derecho» desde noviembre de 2023. Y que, «en casos de fusión, absorción o transformación de las personas jurídicas en las que se produzca la sucesión universal, la persona jurídica que sucede asumirá la condición de miembro del pleno».

Así, tras dar cuenta el secretario general de las alegaciones presentadas por Carlos Baño, así como el dictamen jurídico y la designación de representante de Baño por la empresa Carbamar, los miembros han aprobado por unanimidad su admisión y la convalidación de todos los acuerdos adoptados desde noviembre de 2023.