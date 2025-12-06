Arrestan en Perú al asesino de la menor Silvia Rodríguez: Chuki huyó de Madrid hace 15 años tras matarla

Cristian Hernán Yong Granadino, conocido como Chuki y con una orden de busca y captura por el brutal asesinato de Silvia Rodríguez Fernández en Leganés (Madrid), ha sido detenido en Perú este viernes. El delincuente llevaba 15 años huido de la Justicia española en el país latinoamericano y era uno de los fugitivos más buscados del mundo, según la lista de la Europol. El crimen de la adolescente de 16 años causó gran conmoción internacional en el año 2010.

La Policía Nacional peruana ha logrado dar con el sujeto gracias a la verificación biométrica y a las tareas de Inteligencia, hasta su arresto en Lima, ejecutado por la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Chuki vivía bajo una identidad falsa, con otro apellido, desde que cogió un avión en 2010, horas después de matar a la joven con la que mantenía una relación sentimental. Por ello, en el operativo han colaborado también las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima, que han confirmado la verdadera identidad del sospechoso, que falsificó sus documentos.

«El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional. Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, ha sido finalmente ubicado gracias a labores de Inteligencia y verificación biométrica», ha informado la Policía peruana.

En 2010, un mendigo encontró el cadáver de la adolescente en un contenedor de basura de Leganés, cerca de la casa de la víctima. Fue brutalmente asesinada con un machete. El cuerpo se halló dentro de una maleta, enmarañado y degollado.

Silvia Rodríguez, menor de edad, había roto con el detenido tres semanas antes de que la matara, motivada por el maltrato físico al que la sometía. Entonces, el criminal tenía 30 años. Tras el asesinato, con apenas horas de diferencia, Chuki cogió un avión y huyó a Perú. Dijo a sus conocidos que tenía que volar a Lima por un familiar enfermo.