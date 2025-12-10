El alcalde de Algeciras renuncia a su militancia en el PP tras la denuncia del PSOE por acoso sexual

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, se mantendrá en el cargo y como senador, pero ha renunciado temporalmente a su militancia y sus responsabilidades orgánicas en el PP «para defender su honor» tras la denuncia del PSOE contra él por acoso o abuso sexual, entre otros delitos.

En unas declaraciones difundidas por el ayuntamiento, Landaluce ha reiterado «su absoluta inocencia» y ha reafirmado «su determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance».

El regidor ha explicado que hace ocho meses emprendió acciones legales por las acusaciones públicas vertidas contra él por la portavoz socialista local, Rocío Arrabal, que firma ahora la denuncia presentada contra el alcalde ante el Tribunal Supremo «por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual».

Este miércoles se celebra en Algeciras «el primer acto procesal derivado de esa denuncia», ha indicado en el comunicado, al que se sumará la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Arrabal «si no se produce una rectificación».

El alcalde ha subrayado que el PSOE ya anunció el 9 de enero y el 5 de febrero pasados actuaciones ante la Fiscalía del Tribunal Supremo que «nunca se materializaron». «Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron», ha sostenido, tras asegurar que la denuncia «es humo, un intento de prolongar la nada» y que el tiempo le está dando la razón.

El alcalde algecireño y senador ha asegurado que la actuación del PSOE obedece a «puro oportunismo político» y busca «aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal».

«Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención», ha insistido el alcalde, que ha asegurado que está siendo «acosado, utilizado y perseguido» por el PSOE, envuelto en escándalos sexuales que salpican a Francisco Salazar –estrecho colaborador de Pedro Sánchez en Ferraz y la Moncloa–, Antonio Navarro –líder del PSOE de Torremolinos (Málaga)– o José Tomé –presidente de la Diputación de Lugo–.

Renuncia temporal en el PP

Tras una reflexión «sincera y dolorosa», y para evitar «que su situación personal pueda afectar a la organización política a la que ha dedicado gran parte de su vida», Landaluce ha anunciado que presentará su dimisión como presidente del PP de Algeciras, renunciará a todos los cargos orgánicos que ostenta tanto en la ejecutiva regional como en la nacional del partido y que «ha solicitado su suspensión temporal y transitoria de militancia» para poder concentrarse «plenamente en su defensa».

Esta renuncia «no implica su dimisión de los cargos institucionales que ostenta», por lo que seguirá siendo alcalde de Algeciras y senador. «El pueblo de Algeciras decidió que fuera su alcalde, y miles de hombres y mujeres depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Ese compromiso es inquebrantable», ha sentenciado. Landaluce es alcalde de Algeciras desde 2015 y suma cuatro legislaturas consecutivas en el cargo.

El regidor ha reconocido que esta decisión es «la más triste y amarga» de su vida pública, pero afrontará este proceso «con la cabeza alta y el corazón firme». «Mi prioridad son los algecireños. Por ellos, por mi familia y por mis compañeros, llegaré hasta las últimas consecuencias», ha rematado.

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles desde Bruselas que desconoce la denuncia por acoso contra Landaluce, pero ha dicho que está convencido de que dará las «explicaciones» necesarias.