Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 10 de diciembre

Tras un comienzo de semana marcado por el día festivo del pasado lunes, este martes 9 de diciembre todo ha vuelto a la normalidad en las audiencias de El Hormiguero, La Revuelta y La isla de las tentaciones, los grandes programa del prime time. Así quedan las audiencias de ayer en televisión en una de las noches más apretadas de lo que llevamos de temporada, ya que el fútbol ha vuelto a condicionar los datos gracias a los partidos de la jornada de Champions League, poniendo a Movistar Plus + de nuevo entre los más vistos.

El Hormiguero celebra una nueva victoria, continuando con su enorme racha de buenos datos sobre su principal rival. Pablo Motos, que recordó con Edurne cuando casi muere en pleno directo, firma un 14.7 % de cuota y 1.871.000 espectadores. La Revuelta, por su parte, recupera la segunda posición del access prime time al subir y marcar un 12.5 % y 1.582.000 espectadores. David Broncano y los suyos se la devuelven a La isla de las tentaciones, que le había ganado en las tres últimas noches en las que se habían enfrentado. Barneda, por su parte, pierde parte de su audiencia y se debe conformar con un 10.7 % y 1.339.000 espectadores.

En la pelea de las segundas cadenas, laSexta lidera con datos bajos gracias a El Intermedio, que se hace con la cuarta plaza de la noche con un 6.5 % y 832.00 televidentes. First Dates sigue sufriendo por culpa de las tentaciones, con el que comparte mucho de su público, y baja a un 5.9 % y 746.000 espectadores.

Movistar Plus+ se cuela un día más gracias a la Champions, esta vez con la emisión del encuentro entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt, que reúne al 5.7 % de la audiencia, lo que se traduce en 716.000 televidentes.

Así quedan las audiencias de ayer tras ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

En el mal llamado prime time, que cada noche empieza más tarde, los protagonistas fueron Late Xou y un nuevo capítulo de la serie Renacer. El programa de Marc Giró sube siete décimas respecto a la semana pasada, hasta el 11.7 % de cuota y los 883.000 espectadores de media.

Por su parte, la serie turca de Antena 3 se queda con un 11.6 % de cuota y 798.000 televidentes. Hay que mirar con lupa para ver que en el horario de estricta coincidencia gana el programa de La 1 por apenas unas décimas.

El gran perdedor de la segunda parte de la noche fue La que se avecina, que sigue con su emisión en Telecinco de la temporada 14, mientras que en Prime Video ya se pueden ver los capítulos de la T16. La comedia vecinal no puede esta semana luchar por liderar y pierde más de un punto, quedándose con un 9.4 % de share y 613.000 espectadores.

Cuatro se apunta un buen dato en la noche gracias a Código 10, que logra un 7.5 % y 452.000 con su exclusiva sobre el PSOE, superando por más de tres puntos a laSexta. En la segunda cadena de Atresmedia Batalla de restaurantes vuelve a bajar por debajo del 5 %, dejando atrás el récord de temporada de la semana pasada con un 4.4 % y 374.000 espectadores.