Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 8 de diciembre

Las audiencias del lunes 8 de diciembre han estado marcadas por el festivo del día de la Inmaculada Concepción, dando datos más bajos para programas como El Hormiguero, La Revuelta y La isla de las tentaciones. Esta vez el fútbol no fue el culpable, ya que los partidos emitidos en la jornada del lunes no fueron de los principales equipos y tuvieron datos discretos, siendo los planes fuera de casa los culpables de la bajada de todas las cadenas, aunque durante el mes de diciembre las cenas y comidas familiares harán que suban los especiales navideños.

El Hormiguero gana sin problemas un día más en la batalla del access prime time, aunque esta vez con un dato bato, marcando uno de los datos más bajos de la temporada con un 12.8 % de cuota y 1.617.000 espectadores, aunque fue hace siete días cuando hizo mínimo de temporada. La isla de las tentaciones 9 roba la cartera a David Broncano y los suyos por la mínima y consigue el esperado sorpasso con 11.6 % y 1.478.000 espectadores, ganando por tres décimas a La Revuelta, que vuelve a morder el polvo ante el programa de parejas.

Por detrás, la batalla por el cuarto puesto se la lleva First Dates, que sufre con la competencia de las tentaciones, pero con 7.4% y 944.000 televidentes logra superar por mucho a la repetición de El intermedio, que apenas consigue un 5.1% y 653.000 espectadores. Cifras y letras tampoco faltó a su cita y el concurso de La 2 también sufre, pero supera al programa de laSexta con un 5.5 % y 725.000 espectadores.

Sandra Barneda, pese a cocotazo que se llevó, puede celebrar que en la segunda parte de la noche lidera con La isla de las tentaciones. Pese a perder un punto de cuota, logra un 15.2 % y 1.183.000 espectadores en la franja del prime time. Ahí supera sin problemas a un nuevo capítulo de la serie Ena, que con un 11.5 % y 1.098.000 sigue perdiendo espectadores desde su estreno.

Aunque sin opciones de liderar, Antena 3 mantiene sus esperanzas de la noche de los lunes en la serie turca Renacer, que mantiene a su fiel público y le hace quedar en tercera opción de la noche con 10.1 % y 721.000. Cuatro aprovechó la emisión de la películas Transporter Legacy ( que logra un 6.4 % y 477.000) para superar a laSexta con un nuevo pase de Jack Ryan (4.9 % y 370.000).

¿Qué audiencia consigue ‘La casa de los gemelos 2’?

El domingo día 7 de diciembre, momento en el que comenzó esta segunda edición del reality de los streamers ZonaGemelos, cuya gala presentó Kiko Hernández, consiguió grandes números. En YouTube consiguió 194.000 espectadores de media, llegando a lograr picos de 262.000 en su minuto de oro, según datos de TV TOP.

Pero la viralidad de este formato, que apenas tiene reglas, crece con el paso de los días, por lo que el lunes mejora sus registros. La emisión de lo que sucede en la casa en su canal 24 horas logra 336.000 espectadores de media en YouTube, con un minuto de oro de más de 692.000 seguidores.

Con estos números podría competir contra cadenas como laSexta, Cuatro y La 2, además de estar muy cerca de superar a las galas de Operación Triunfo, que como ya contamos hace semanas, tienen una audiencia media de alrededor de 400.000 espectadores cada semana en Prime Video.